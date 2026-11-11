Festival quốc tế lúa gạo 2026: Định hướng đi mới ngành hàng lúa gạo

Sự kiện diễn ra từ ngày 22/11 đến ngày 25/11/2026 tại công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng ban Tổ chức Festival Quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026, sự kiện do UBND thành phố Cần Thơ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Festival gồm chuỗi hoạt động phong phú như: lễ khai mạc; không gian triển lãm dự kiến hơn 500 gian hàng; triển lãm “Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai”; giới thiệu thành tựu, sản phẩm và công nghệ của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp; trình diễn máy móc, thiết bị tiên tiến phục vụ sản xuất lúa; các hội thảo khoa học, diễn đàn xúc tiến đầu tư, hoạt động kết nối thương mại và gặp gỡ song phương.

Cùng với đó là các hội thi về nghệ thuật từ lúa gạo, “Hương vị hạt ngọc Việt”, sáng tạo trong lĩnh vực lúa gạo; các chương trình tham quan chợ nổi Cái Răng, điểm du lịch sinh thái và trải nghiệm văn hóa.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, thông qua các hoạt động, Festival vừa giới thiệu thành tựu, tiềm năng ngành hàng lúa gạo, vừa quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa và con người Cần Thơ, vùng đất Tây Đô và miền sông nước. Đặc biệt, đây phải là không gian kết nối thực chất giữa nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân và đối tác quốc tế; thúc đẩy trao đổi tri thức, chuyển giao công nghệ, kết nối cung cầu và mở rộng thị trường.

Thành công của Festival không chỉ đo bằng quy mô hay số lượng gian hàng, mà quan trọng hơn là những cơ hội hợp tác và giá trị thiết thực được tạo ra cho người sản xuất, doanh nghiệp và toàn ngành hàng. Thành phố xác định việc đăng cai Festival là cơ hội quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng hợp tác và thu hút nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Cần Thơ trân trọng chào đón các tổ chức quốc tế, nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhà khoa học và đối tác trong, ngoài nước đến tìm hiểu, kết nối, hợp tác lâu dài; đồng thời, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp xanh, bền vững…

Theo ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam, điểm mới của Festival lần này (so với Festival lần trước tổ chức ở Hậu Giang vào năm 2023) đó chính là định hình lại ngành sản xuất lúa gạo của Việt Nam trước khi có Đề án phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát triển xanh nói chung. Festival lần này có chủ đề xuyên suốt, đó là phát triển vì tương lai của ngành hàng lúa gạo đi theo định hướng phát triển xanh, bền vững, giảm phát thải, hướng tới tương lai nó sẽ đi về đâu. Cả hai hội thảo "Tương lai gạo Việt" và "Gạo Việt xanh" tại Festival lần này là một bước phát triển hơn, từ định hình đến việc phát triển hạt gạo…

Thu hoạch lúa tại Cần Thơ. Ảnh tư liệu: Thanh Liêm/TTXVN

Theo ông Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026 được tổ chức với nhiều nội dung phong phú như: Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 20 giờ, ngày 22/11/2026 tại công viên sông Hậu, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ với số lượng đại biểu dự kiến khoảng 1.000 đại biểu đến từ các nước Đông Nam Á, các nước xuất nhập khẩu gạo lớn trên thế giới cũng như các nước là đối tác xuất khẩu gạo của Việt Nam, một số tổ chức hợp tác quốc tế liên quan ngành hàng lúa gạo, đại biểu trong nước...

Bên cạnh, Festival còn tổ chức Triển lãm “Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai” bao gồm các mô hình thể hiện quá trình phát triển trồng lúa của Việt Nam từ khi làm nông nghiệp: từ sơ khai đến nông nghiệp kinh tế tiểu nông, đến nông nghiệp nền kinh tế thời công nghiệp hóa, đến nông nghiệp nền kinh tế hiện đại 4.0. Mỗi mô hình thể hiện những gian nhà trưng bày các công cụ, dụng cụ sản xuất lúa.

Xây dựng video clip và sách “Cây lúa Việt Nam - hình thành và phát triển” tập trung phác họa toàn diện lịch sử, nguồn gốc và tiến trình phát triển của ngành lúa gạo nước nhà; giới thiệu những nhà khoa học, những doanh nghiệp, những nhà quản lý đã hình thành nên sự phát triển của cây lúa hôm nay. Hoạt động bên cạnh còn có Triển lãm Khu triển lãm đặc trưng trực quan, triển lãm thành tựu nông nghiệp: kết hợp hình thức triển lãm giữa mô hình thật và kỹ thuật 3D Mapping gồm các mô hình như: Khu triển lãm “Tinh hoa vũ trụ - Cội nguồn sự sống”; khu “Thiên - Mạch nguồn sự sống”; Khu “Đất mẹ phù sa - Đất sinh sự sống”; khu “Nhân: Người Việt - Trí tuệ Việt - Trí thức thời đại - Kiến tạo tương lai”; khu triển lãm: “Mô hình cánh đồng cơ giới”; khu triển lãm: “Mô hình cánh đồng kết hợp lúa - tôm - trái cây”; khu triển lãm: “Mô hình Cánh đồng số - hạt gạo xanh”; khu Cần Thơ - Khát vọng đất chín rồng.

Ngoài ra, Festival lần này cũng xây dựng các mô hình như: Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”, gắn với các mô hình sản xuất thực tế, quy trình kỹ thuật và kết quả triển khai; mô hình ruộng lúa bậc thang Tây Bắc; mô hình sản xuất lúa nương, di sản lúa gạo ở Tây Nguyên; mô hình trồng lúa ở Miền Trung, luân canh lúa - màu…