Festival OCOP Việt Nam 2026 quy tụ khoảng 350 gian hàng tại TPHCM

Sáng 16-11, tại phường Sài Gòn, Sở NN-MT TPHCM tổ chức họp báo thông tin về Festival OCOP Việt Nam năm 2026.

Ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Festival OCOP Việt Nam năm 2026, chủ trì buổi họp báo, cùng sự tham dự của đại diện Văn phòng UBND TPHCM, Bộ NN-MT và các đơn vị liên quan.

Ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM, phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Thông tin tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Đa cho biết, Festival diễn ra từ ngày 3 đến 6-12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM), với chủ đề “Sáng tạo từ truyền thống - Bứt phá đến tương lai”. Sự kiện do Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ NN-MT) phối hợp với Sở NN-MT TPHCM tổ chức.

Đây là lần đầu tiên Festival OCOP Việt Nam được tổ chức tại khu vực phía Nam, nhằm quảng bá, kết nối giao thương và nâng cao giá trị sản phẩm OCOP Việt Nam.

Festival có quy mô khoảng 350 gian hàng, giới thiệu sản phẩm OCOP, làng nghề và du lịch nông thôn của 34 tỉnh, thành phố. Trong đó, không gian do Bộ NN-MT chủ trì có khoảng 150 gian hàng, tập trung quảng bá, trưng bày sản phẩm OCOP, làng nghề và du lịch nông thôn Việt Nam.

Festival được tổ chức với không gian trưng bày, trình diễn, tạo tác sản phẩm OCOP, với các nội dung: Hội thi sản phẩm OCOP Việt Nam; Diễn đàn OCOP và kinh tế xanh - Net Zero; "Ngày hội livestream OCOP Việt Nam"…

Các sản phẩm OCOP của TPHCM được trưng bày tại buổi họp báo. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Với chủ đề “Tinh hoa bản địa Việt”, TPHCM tổ chức khoảng 200 gian hàng, giới thiệu sản phẩm OCOP của 34 tỉnh, thành phố và các sản phẩm đặc trưng của TPHCM. Không gian được thiết kế gắn với giá trị văn hóa từng vùng miền, kết hợp trưng bày, trình diễn nghề thủ công mỹ nghệ, trang trí tiểu cảnh, hoa và cây cảnh.

Tại đây, các hoạt động dùng thử, trải nghiệm sản phẩm, khảo sát thị hiếu người tiêu dùng và kết nối giao thương được tổ chức xuyên suốt, tạo điều kiện để các chủ thể OCOP quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, Festival còn có Hội thi sản phẩm OCOP Việt Nam; Diễn đàn OCOP và kinh tế xanh - Net Zero; Ngày hội livestream OCOP Việt Nam cùng các hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn hóa.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ Festival sẽ diễn ra lễ công bố và trao giải Hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” năm 2026, do Bộ NN-MT và Bộ VH-TT-DL đồng chủ trì tổ chức. Đây là lần đầu tiên hai bộ phối hợp chủ trì hội thi, hướng đến xây dựng thương hiệu giải thưởng gắn với hình ảnh nông thôn Việt Nam văn minh, giàu bản sắc, thân thiện, an toàn và hấp dẫn.

Sản phẩm sơn mài của làng nghề truyền thống Tương Bình Hiệp (phường Chánh Hiệp, TPHCM) được công nhận OCOP 3 sao. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Thông qua các hoạt động trưng bày, trải nghiệm, xúc tiến thương mại và giao lưu văn hóa, Festival tạo cơ hội kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất với nhà phân phối, nhà đầu tư và người tiêu dùng trong nước, quốc tế.

Sự kiện hướng đến mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm OCOP, đồng thời thúc đẩy phát triển làng nghề và du lịch nông nghiệp, nông thôn.