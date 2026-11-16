Festival OCOP Việt Nam 2026: Lan tỏa bản sắc Việt qua từng sản phẩm

BTC trao đổi với các đại diện các cơ quan báo chí tại họp báo.

Ngày 16/11, tại TPHCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND TPHCM tổ chức họp báo công bố Festival OCOP Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Sáng tạo từ truyền thống – Bứt phá đến tương lai".

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6/12/2026 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TPHCM.

Đây là lần đầu tiên Festival OCOP Việt Nam được tổ chức tại khu vực phía Nam, mở ra cơ hội quảng bá, kết nối và nâng tầm các sản phẩm OCOP trên cả nước. Đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa, làng nghề và tiềm năng du lịch nông thôn của các địa phương đến người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Với quy mô khoảng 350 gian hàng, Festival được tổ chức theo mô hình "Không gian mở – đa chức năng – trải nghiệm tích hợp". Trong đó, không gian do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì có khoảng 150 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm OCOP xuất khẩu, OCOP xanh gắn với chuyển đổi số, du lịch nông thôn và văn hóa đồ uống.

Họp báo công bố Festival OCOP Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Sáng tạo từ truyền thống – Bứt phá đến tương lai”.

Không gian "Tinh hoa bản địa Việt" do TPHCM tổ chức có khoảng 200 gian hàng, giới thiệu sản phẩm OCOP của 34 tỉnh, thành phố cùng các sản phẩm đặc trưng, tinh hoa làng nghề của thành phố.

Một điểm nhấn của Festival là mô hình Chợ Bến Thành được tái hiện trong không gian trưng bày của TPHCM. Hình ảnh biểu tượng văn hóa, thương mại lâu đời này không chỉ tạo điểm nhấn kiến trúc mà còn góp phần kết nối giá trị truyền thống với tinh thần sáng tạo, đổi mới của thành phố.

Ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, cho biết Festival sẽ có nhiều hoạt động như: trưng bày, trình diễn và tạo tác sản phẩm OCOP; Hội thi sản phẩm OCOP Việt Nam; Diễn đàn OCOP và kinh tế xanh – Net Zero; kết nối giao thương, Ngày hội livestream OCOP Việt Nam và các chương trình biểu diễn văn nghệ vào buổi tối…

Đáng chú ý, không gian trưng bày được thiết kế mở, trải dài dọc theo phố đi bộ Nguyễn Huệ. Du khách có thể tham gia dùng thử, trải nghiệm sản phẩm, qua đó tìm hiểu thêm về câu chuyện và giá trị phía sau mỗi sản phẩm OCOP.

Ông Phương Đình Anh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia, cho biết: "Điểm khác biệt của Festival OCOP Việt Nam năm 2026 là không gian mở mà ở đó du khách có thể quan sát từ nhiều góc độ, dừng chân tham quan, chụp ảnh và tìm hiểu về đặc trưng từng vùng miền từ miền Bắc đến tận đất mũi Cà Mau. Mỗi địa phương sẽ giới thiệu những câu chuyện riêng về văn hóa, sản phẩm và làng nghề truyền thống. Mỗi sản phẩm OCOP không chỉ là một mặt hàng mà còn mang theo câu chuyện về vùng đất, con người và tâm huyết của chủ thể sản xuất".

Bên cạnh hoạt động trưng bày, Hội thi sản phẩm OCOP Việt Nam cũng là một nội dung đáng chú ý. Ban tổ chức đề nghị mỗi tỉnh, thành phố giới thiệu những sản phẩm OCOP tiêu biểu tham gia hai nhóm: sản phẩm có mẫu mã, bao bì đẹp và sản phẩm có câu chuyện giàu cảm xúc.

Ông Phương Đình Anh cho rằng, mẫu mã và bao bì vẫn là hạn chế của nhiều chủ thể OCOP hiện nay. Không ít cơ sở sản xuất có sản phẩm chất lượng rất tốt nhưng chưa chú trọng đầu tư thiết kế, trong khi đây là yếu tố quan trọng để tạo ấn tượng với người tiêu dùng và nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Phần trao đổi giữa BTC và các nhà báo.

Bên cạnh hình thức, câu chuyện sản phẩm cũng có vai trò quan trọng trong việc tạo nên giá trị riêng cho mỗi sản phẩm OCOP. Thông qua hội thi, Ban tổ chức mong muốn khuyến khích các chủ thể quan tâm hơn đến việc xây dựng câu chuyện, khai thác bản sắc văn hóa và những giá trị đặc trưng của địa phương để tạo sức hấp dẫn cho sản phẩm.

Festival OCOP Việt Nam năm 2026 được kỳ vọng không chỉ là dịp giới thiệu sản phẩm mà còn tạo thêm cơ hội kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất với nhà phân phối, nhà đầu tư và người tiêu dùng. Qua đó, góp phần mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm OCOP, gắn phát triển kinh tế nông thôn với chuyển đổi số, kinh tế xanh và du lịch bền vững.