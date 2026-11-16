Festival OCOP Việt Nam 2026 lần đầu tổ chức tại TP Hồ Chí Minh

Sự kiện chính thức diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 3 đến hết ngày 6/12/2026 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh. Chương trình do Bộ NN&MT phối hợp với UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo, cùng sự tham gia thực hiện trực tiếp của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp và Sở NN&MT TP Hồ Chí Minh (Chi cục Phát triển nông thôn).

Quang cảnh họp báo thông tin về những nội dung chương trình Festival OCOP Việt Nam năm 2026.

Theo ông Phương Đình Anh, Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương (Bộ NN&MT), với chủ đề “Sáng tạo từ truyền thống - Bứt phá đến tương lai”, Festival quy tụ khoảng 350 gian hàng tiêu chuẩn trên quy mô diện tích khoảng 3.200 m², trưng bày các sản phẩm OCOP, làng nghề và điểm đến du lịch nông thôn tiêu biểu từ 34 tỉnh, thành phố. Không gian trưng bày được thiết kế theo mô hình mở, đa chức năng, tích hợp hoàn hảo giữa trải nghiệm, quảng bá và kết nối giao thương.

Lễ khai mạc chính thức diễn ra từ 19h đến 21h ngày 3/12 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu, trong đó có khoảng 50 khách mời quốc tế là đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế.

Trước lễ khai mạc, các đại biểu sẽ thành kính dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điểm nhấn tại lễ khai mạc là lễ công bố, trao giải Hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” năm 2026 (sự kiện lần đầu do Bộ NN&MT phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức) và lễ trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 5 sao cấp Quốc gia năm 2026.

Trong khuôn khổ Festival, Diễn đàn “OCOP và kinh tế xanh - Net Zero” diễn ra vào sáng ngày 4/12 với hơn 200 đại biểu tham dự, tập trung thảo luận về sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải và chiến lược xuất khẩu.

Bên cạnh đó, Hội thi sản phẩm OCOP Việt Nam thu hút 68 sản phẩm tiêu biểu tranh tài ở hai nội dung: sản phẩm có bao bì ấn tượng và sản phẩm có câu chuyện truyền cảm hứng. Các câu chuyện văn hóa, câu chuyện nghề đặc sắc cũng được mang đến từ nhiều địa phương tiêu biểu như Hà Nội, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Cần Thơ và Cà Mau.

Nhằm đẩy mạnh thương mại điện tử, Ban Tổ chức phối hợp với TikTok Việt Nam tổ chức “Ngày hội Livestream sản phẩm OCOP Việt Nam” với các buổi trực tiếp do các nhà sáng tạo nội dung (KOLs, KOCs) đảm nhiệm, đồng thời hỗ trợ chủ thể livestream hàng ngày trên TikTok Shop.

Đồng thời, lan tỏa tinh hoa văn hóa Việt, kết nối du lịch và làng nghề Xuyên suốt Festival là các chương trình văn hóa, nghệ thuật và hoạt động trải nghiệm mang đậm bản sắc vùng miền, gắn với câu chuyện sản phẩm OCOP, tạo nên không gian giao lưu, thưởng lãm và khám phá tinh hoa văn hóa Việt Nam dành cho người dân, du khách.

Một số quầy giới thiệu sản phẩm OCOP bên lề họp báo.

Đặc biệt, chương trình tham quan, giới thiệu làng nghề gốm sứ, di tích lịch sử – văn hóa, làng nghề truyền thống và các điểm đến du lịch nông thôn gắn với sản phẩm OCOP tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức dành cho nghệ nhân quốc tế, khách quốc tế, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, biểu dương các tỉnh, thành phố và khách mời.

Một dấu ấn quốc tế quan trọng là việc công bố làng nghề gốm sứ Bình Dương chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới. Lễ bế mạc Festival dự kiến diễn ra vào lúc 19h ngày 6/12, khép lại chuỗi ngày hội thành công rực rỡ.

Nhằm đảm bảo sự kiện diễn ra an toàn, trang trọng và thành công, UBND TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo sát sao các sở, ban, ngành triển khai đồng bộ phương án kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, phân luồng giao thông và giữ vững an ninh trật tự. Công tác chuẩn bị chu đáo này khẳng định tinh thần trách nhiệm và vai trò đầu tàu của TP Hồ Chí Minh trong việc chung tay thúc đẩy Chương trình OCOP quốc gia phát triển mạnh mẽ.

Ban tổ chức trao đổi, trả lời câu hỏi của báo chí.

Festival OCOP Việt Nam năm 2026 không chỉ là dịp tôn vinh giá trị văn hóa bản địa, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn mà còn tạo động lực bứt phá đưa nông sản Việt Nam vươn xa trên thị trường quốc tế.