Festival OCOP Việt Nam 2026 lần đầu tổ chức tại TP.HCM

Sáng 16/11, tại TP.HCM, Ban tổ chức Festival OCOP Việt Nam năm 2026 tổ chức họp báo thông tin về sự kiện. Đây là lần đầu tiên Festival OCOP Việt Nam được tổ chức tại phía Nam, đánh dấu bước mở rộng hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Mở rộng không gian quảng bá, kết nối cung cầu

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Đa - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP.HCM cho biết, Festival OCOP Việt Nam 2026 là dịp quảng bá sản phẩm đặc trưng, phát huy giá trị kinh tế nông thôn, làng nghề, đồng thời tăng cường liên kết giữa các địa phương, hợp tác xã và doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Văn Đa, Chương trình OCOP đã góp phần khai thác lợi thế của từng vùng miền, nâng cao giá trị sản phẩm và cải thiện đời sống người dân.

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển xanh và áp lực cạnh tranh trên thị trường, các chủ thể OCOP cần tiếp tục đổi mới phương thức sản xuất, chú trọng chất lượng, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và xây dựng thương hiệu.

Với vai trò là đầu mối kết nối sản xuất và tiêu thụ, TP.HCM có nhiều điều kiện thuận lợi để hỗ trợ sản phẩm OCOP tiếp cận hệ thống phân phối, doanh nghiệp chế biến, nhà đầu tư và các đối tác thương mại.

Ông Nguyễn Văn Đa - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM phát biểu.

Festival năm nay vì vậy không đơn thuần là hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn hướng đến xây dựng không gian kết nối cung cầu, chia sẻ kinh nghiệm, xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư. Thành phố kỳ vọng những mối liên kết được hình thành tại sự kiện sẽ tiếp tục được duy trì, mở rộng sau khi chương trình kết thúc.

Theo Ban tổ chức, Festival được thiết kế theo mô hình “Không gian mở - đa chức năng - trải nghiệm tích hợp”, với khoảng 350 gian hàng của 34 tỉnh, thành phố. Các gian hàng giới thiệu đa dạng sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, sản phẩm làng nghề và hàng thủ công mỹ nghệ.

Trong đó, không gian do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì dự kiến bố trí khoảng 150 gian hàng, tập trung vào các sản phẩm OCOP có tiềm năng xuất khẩu, OCOP xanh, chuyển đổi số, du lịch nông thôn và trải nghiệm văn hóa đồ uống.

Với chủ đề “Tinh hoa bản địa Việt”, TP.HCM dự kiến tổ chức khoảng 200 gian hàng, giới thiệu không gian OCOP của các tỉnh, thành phố, sản phẩm OCOP của thành phố cùng các khu vực sáng tạo, trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ OCOP.

Chuyển đổi số, hướng đến thị trường xuất khẩu

Một trong những nội dung đáng chú ý của Festival OCOP Việt Nam 2026 là không gian quảng bá các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu. Những sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn, có chứng nhận quốc tế hoặc đã tiếp cận các thị trường như Mỹ, châu Âu, Úc sẽ được ưu tiên giới thiệu nhằm mở rộng cơ hội kết nối với đối tác nước ngoài.

Cùng với hình thức trưng bày trực tiếp, Ban tổ chức đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Nổi bật là chương trình “Ngày hội livestream OCOP Việt Nam”, với các phiên livestream giới thiệu, quảng bá và bán hàng theo từng nhóm sản phẩm như thực phẩm, đồ uống, dược liệu, thủ công mỹ nghệ. Đây cũng là dịp tôn vinh những chủ thể OCOP tiêu biểu trên nền tảng số.

Trong khuôn khổ Festival còn diễn ra Hội thi sản phẩm OCOP Việt Nam, dự kiến có 68 sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng đã được công nhận OCOP 4 sao hoặc có tiềm năng đạt 5 sao.

Các sản phẩm tham gia được đánh giá trên nhiều tiêu chí, không chỉ về chất lượng mà còn ở ý tưởng sáng tạo, thiết kế, bao bì, đóng gói và câu chuyện gắn với sản phẩm.

Ông Phương Đình Anh - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát biểu.

Qua đó, khuyến khích các chủ thể tiếp tục đầu tư, nâng cao giá trị gia tăng, tạo bản sắc riêng và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Ban tổ chức cũng dự kiến trao giải thưởng Hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026”.

Bên cạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, Diễn đàn OCOP và kinh tế xanh - Net Zero sẽ tập trung trao đổi về định hướng phát triển sản phẩm OCOP xanh, giảm phát thải, kinh tế tuần hoàn, xuất khẩu và chuyển đổi số.

Các hoạt động kết nối giao thương, ký kết hợp đồng hợp tác tiêu thụ sản phẩm cũng được tổ chức nhằm tạo thêm cơ hội hợp tác giữa các chủ thể OCOP với doanh nghiệp và hệ thống phân phối.

Festival còn mang đến nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm, giới thiệu bản sắc vùng miền thông qua câu chuyện hình thành, phát triển của từng sản phẩm OCOP.

Đáng chú ý, chương trình tham quan làng nghề gốm sứ, các di tích lịch sử - văn hóa, làng nghề truyền thống và điểm đến du lịch nông thôn gắn với sản phẩm OCOP tại TP.HCM sẽ dành cho nghệ nhân quốc tế, khách quốc tế, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, đại biểu các tỉnh, thành phố và khách mời.

Khoảng 350 gian hàng đến từ 34 tỉnh, thành phố sẽ hội tụ tại Festival OCOP Việt Nam 2026 ở TP.HCM.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức dự kiến công bố việc làng nghề gốm sứ Bình Dương tham gia Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới.

Thông qua chuỗi hoạt động trưng bày, quảng bá, trải nghiệm và kết nối giao thương, Festival OCOP Việt Nam 2026 hướng đến nâng cao giá trị sản phẩm, tôn vinh các chủ thể OCOP tiêu biểu, đồng thời gắn phát triển sản phẩm với du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, lan tỏa giá trị văn hóa bản địa và mở rộng hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Festival OCOP Việt Nam năm 2026 diễn ra từ ngày 3 - 6/12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM, với chủ đề “Sáng tạo từ truyền thống - Bứt phá đến tương lai”. Sự kiện do Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND TP.HCM chỉ đạo; Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM phối hợp thực hiện.