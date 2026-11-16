Ngày 16/11, Ban tổ chức Festival OCOP Việt Nam năm 2026 tổ chức họp báo thông tin về sự kiện. Theo Ban tổ chức, Festival OCOP Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 3 - 6/12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức tại khu vực phía Nam, quy tụ các sản phẩm OCOP đặc trưng của nhiều địa phương, góp phần quảng bá giá trị sản phẩm vùng miền và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường.

Festival OCOP Việt Nam 2026 lần đầu tổ chức tại phía Nam, mở thêm cơ hội kết nối sản phẩm địa phương với thị trường.

Theo Ban tổ chức, Festival có quy mô khoảng 350 gian hàng quy đổi theo diện tích tiêu chuẩn 9 m²/gian, trên tổng diện tích khoảng 3.200m², với sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, không gian sự kiện không được bố trí thành những dãy quầy mua bán như hội chợ truyền thống mà thiết kế theo hướng mở, phân chia thành các cụm và khu vực trưng bày riêng.

Ông Phương Đình Anh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia, cho biết cách tính 350 gian hàng dựa trên diện tích tiêu chuẩn, không đồng nghĩa với việc có 350 quầy bán hàng riêng biệt. Việc tổ chức theo không gian mở nhằm tạo điều kiện để khách tham quan khám phá, trải nghiệm, tìm hiểu câu chuyện sản phẩm, giao lưu với các chủ thể OCOP và ghi lại những hình ảnh tại sự kiện.

Không gian do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì dự kiến có khoảng 150 gian hàng tiêu chuẩn, được tổ chức thành các khu vực giới thiệu sản phẩm OCOP có tiềm năng xuất khẩu; sản phẩm OCOP xanh, chuyển đổi số; du lịch nông thôn và trải nghiệm văn hóa đồ uống.

Ông Phương Đình Anh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát biểu tại họp báo.

Trong khi đó, không gian do TP.HCM tổ chức với chủ đề "Tinh hoa bản địa Việt" có khoảng 200 gian hàng, giới thiệu sản phẩm OCOP của thành phố và các địa phương. Khu vực này còn có hoạt động trình diễn, sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề, kết hợp trưng bày cảnh quan, hoa và cây kiểng, tạo thêm trải nghiệm cho khách tham quan.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, quảng bá, Festival tập trung thúc đẩy kết nối thương mại giữa các chủ thể OCOP với doanh nghiệp, nhà phân phối và hệ thống bán lẻ.

Các phiên kết nối giao thương được tổ chức nhằm hỗ trợ địa phương, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tìm kiếm đối tác, mở rộng kênh tiêu thụ, xây dựng đầu ra ổn định và tiếp cận thị trường quốc tế.

Phối cảnh Festival OCOP Việt Nam 2026.

Một trong những hoạt động trọng tâm là diễn đàn "OCOP và kinh tế xanh - Net Zero", dự kiến có hơn 200 đại biểu tham dự. Nội dung thảo luận tập trung vào phát triển sản phẩm OCOP theo hướng xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải, chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực xuất khẩu.

Festival cũng hướng đến giới thiệu tiềm năng, lợi thế của sản phẩm OCOP trong phát triển kinh tế nông thôn, gắn sản phẩm với văn hóa, du lịch và bản sắc địa phương. Các hoạt động trải nghiệm, trình diễn, quảng bá sản phẩm trên nền tảng số và xúc tiến thương mại được kỳ vọng giúp sản phẩm OCOP tiếp cận thêm nhiều nhóm khách hàng.

Ông Nguyễn Văn Đa, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho rằng, Chương trình OCOP đã góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa bản địa, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân.

Qua quá trình triển khai, nhiều sản phẩm đặc trưng địa phương được nâng cao chất lượng, từng bước hình thành liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng thương hiệu.

Ông Nguyễn Văn Đa, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh ngày càng lớn, sản phẩm OCOP cần tiếp tục đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn, mẫu mã, bao bì, khả năng tiếp cận thị trường và các tiêu chuẩn của đối tác. Đây cũng là những vấn đề đặt ra đối với các chủ thể sản xuất trong quá trình nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng thị trường.

Với vai trò là trung tâm thương mại, logistics và phân phối lớn của cả nước, TP.HCM được kỳ vọng trở thành cầu nối đưa sản phẩm OCOP từ các địa phương đến hệ thống bán lẻ, sàn thương mại điện tử, người tiêu dùng trong nước và thị trường quốc tế. Vì vậy, Festival không đơn thuần là hoạt động trưng bày sản phẩm mà còn là diễn đàn kết nối, hợp tác và xúc tiến thương mại, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm OCOP Việt Nam.