Festival OCOP Việt Nam 2026 lần đầu được tổ chức tại TPHCM

Sự kiện do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND TPHCM tổ chức có chủ đề “Sáng tạo từ truyền thống - Bứt phá đến tương lai”. Theo đó, festival được tổ chức theo hướng không gian mở, tái hiện bản sắc văn hóa vùng miền, thay vì những dãy gian hàng mua bán thông thường. Đây là dịp để các địa phương giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng miền, kết nối giao thương, phát triển thương mại điện tử và lan tỏa giá trị kinh tế nông thôn.

Ban tổ chức trả lời các câu hỏi đến từ phóng viên (ảnh Quang Định)

Festival OCOP Việt Nam 2026 có quy mô khoảng 3.200m², gồm 350 gian hàng được bố trí thành các cụm không gian mở, giới thiệu sản phẩm OCOP, làng nghề và các điểm đến du lịch nông thôn tiêu biểu từ 34 tỉnh, thành phố, tạo điều kiện để người dân tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm.

Tại buổi họp báo diễn ra ngày 16/11, ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, cho biết chương trình OCOP thời gian qua đã góp phần phát huy lợi thế của từng địa phương, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế nông thôn. Tuy nhiên, trước yêu cầu cạnh tranh ngày càng cao, các chủ thể OCOP cần tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và xây dựng thương hiệu để đáp ứng nhu cầu thị trường. Với lợi thế về hệ thống phân phối, logistics, công nghiệp chế biến và sức mua, TPHCM được kỳ vọng trở thành điểm kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP của nhiều địa phương. Festival tạo điều kiện để các hợp tác xã, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất gặp gỡ nhà phân phối, hệ thống bán lẻ, sàn thương mại điện tử và đối tác tiềm năng. Theo Ban tổ chức, hiện nay cả nước hiện có hơn 21.000 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 166 sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia (riêng TPHCM, tính đến tháng 11/2026 có 1.037 sản phẩm OCOP của 408 chủ thể) và hơn 10.000 chủ thể tham gia chương trình. Do đó, Festival sẽ lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu đại diện cho các địa phương tham dự.

Phối cảnh không gian Festival OCOP Việt Nam 2026

Không gian Festival được chia thành hai khu vực chính. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì khu vực có quy mô khoảng 150 gian hàng, tập trung giới thiệu sản phẩm OCOP xuất khẩu, OCOP xanh, chuyển đổi số, du lịch nông thôn và văn hóa đồ uống. TPHCM đảm nhận không gian "Tinh hoa bản địa Việt", quy mô khoảng 200 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm OCOP của Thành phố và nhiều địa phương, kết hợp trình diễn nghề truyền thống, hoạt động chế tác thủ công mỹ nghệ và trải nghiệm văn hóa. Đáng chú ý, mô hình chợ Bến Thành - biểu tượng văn hóa, thương mai mại lâu đời của TPHCM - được tái hiện nhằm tạo điểm nhấn văn hóa, gắn với lịch sử thương mại của thành phố. Theo ông Phương Đình Anh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia, điểm khác biệt của Festival OCOP Việt Nam năm 2026 là không gian mở mà ở đó du khách có thể dừng chân tham quan, chụp ảnh và tìm hiểu về đặc trưng từng vùng miền từ miền Bắc đến tận đất mũi Cà Mau. Mỗi địa phương sẽ giới thiệu những câu chuyện riêng về văn hóa, sản phẩm và làng nghề truyền thống. Mỗi sản phẩm OCOP không chỉ là một mặt hàng mà còn mang theo câu chuyện về vùng đất, con người và tâm huyết của chủ thể sản xuất.

Trong khuôn khổ Festival, Diễn đàn “OCOP và kinh tế xanh - Net Zero” dự kiến diễn ra sáng 04/12 với hơn 200 đại biểu, tập trung thảo luận về sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải và chiến lược xuất khẩu. Những nội dung này gắn với yêu cầu nâng chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trong giai đoạn mới. Việc đưa kinh tế xanh, chuyển đổi số và Net Zero vào Festival thể hiện định hướng phát triển OCOP theo hướng bền vững, ứng dụng công nghệ và nâng giá trị trong chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ festival còn có nhiều hoạt động đặc sắc khác như: Hội thi sản phẩm OCOP Việt Nam thu hút 68 sản phẩm tham gia; công bố làng nghề gốm sứ Bình Dương chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới; triển khai “Ngày hội Livestream sản phẩm OCOP Việt Nam”, với sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung (KOLs, KOCs), hỗ trợ các chủ thể quảng bá và bán hàng trên TikTok Shop…