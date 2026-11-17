Sáng 16/11, tại TP.HCM, ban tổ chức Festival OCOP Việt Nam năm 2026 chính thức thông tin về sự kiện. Đây là lần đầu tiên Festival OCOP Việt Nam được tổ chức tại khu vực phía Nam, mở ra cơ hội quảng bá sản phẩm đặc trưng, thúc đẩy kết nối giao thương và mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Ông Nguyễn Văn Đa - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM phát biểu.

Kết nối sản phẩm OCOP với thị trường tiêu thụ

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Đa - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP.HCM cho biết, Festival là hoạt động nhằm quảng bá các sản phẩm OCOP, phát huy giá trị kinh tế nông thôn, làng nghề và tăng cường kết nối giữa các địa phương, hợp tác xã, doanh nghiệp với thị trường.

Theo ông Nguyễn Văn Đa, Chương trình OCOP thời gian qua đã góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, nâng cao giá trị sản phẩm và cải thiện đời sống người dân.

Tuy nhiên, trong bối cảnh yêu cầu phát triển xanh và sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, các chủ thể OCOP cần thay đổi phương thức phát triển, chú trọng chất lượng, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và xây dựng thương hiệu.

Với lợi thế về hệ thống phân phối, logistics, công nghiệp chế biến và quy mô thị trường tiêu thụ, TP.HCM có vai trò quan trọng trong việc kết nối các vùng sản xuất với doanh nghiệp phân phối, nhà đầu tư và đối tác thương mại.

Ông Phương Đình Anh - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát biểu.

Festival lần này không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn hướng đến hình thành không gian kết nối cung cầu, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác đầu tư.

Thành phố kỳ vọng các mối liên kết được thiết lập tại sự kiện sẽ tiếp tục phát triển sau khi Festival kết thúc, tạo thêm cơ hội tiêu thụ sản phẩm Việt Nam và góp phần phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

Theo ban tổ chức, Festival được triển khai theo mô hình “Không gian mở - đa chức năng - trải nghiệm tích hợp”, với khoảng 350 gian hàng của 34 tỉnh, thành phố. Các sản phẩm tham gia đa dạng, từ sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền đến sản phẩm làng nghề và hàng thủ công mỹ nghệ.

Trong đó, không gian do Bộ NN&MT chủ trì dự kiến có khoảng 150 gian hàng, tập trung giới thiệu các sản phẩm OCOP có tiềm năng xuất khẩu, OCOP xanh, chuyển đổi số, du lịch nông thôn và trải nghiệm văn hóa đồ uống.

Với chủ đề “Tinh hoa bản địa Việt”, TP.HCM tổ chức khoảng 200 gian hàng, giới thiệu không gian OCOP của các tỉnh, thành phố, sản phẩm OCOP của thành phố cùng các khu vực sáng tạo, trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ OCOP.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng cơ hội xuất khẩu

Một trong những điểm nhấn của Festival OCOP Việt Nam năm 2026 là không gian dành riêng cho các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu. Những sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn, có chứng nhận quốc tế hoặc đã tiếp cận các thị trường như Mỹ, châu Âu, Úc sẽ được ưu tiên giới thiệu, quảng bá.

Bên cạnh phương thức trưng bày truyền thống, công nghệ số được ứng dụng trong hoạt động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Đáng chú ý là chương trình “Ngày hội livestream OCOP Việt Nam”, tổ chức các phiên livestream quảng bá, giới thiệu và bán hàng theo từng nhóm sản phẩm như thực phẩm, đồ uống, dược liệu, thủ công mỹ nghệ. Chương trình đồng thời tôn vinh những chủ thể OCOP tiêu biểu trên nền tảng số.

Trong khuôn khổ sự kiện còn có Hội thi sản phẩm OCOP Việt Nam, dự kiến quy tụ 68 sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng đã được công nhận OCOP 4 sao hoặc có tiềm năng đạt 5 sao.

Các sản phẩm tham gia được đánh giá không chỉ ở chất lượng mà còn ở tính sáng tạo trong ý tưởng, thiết kế, đóng gói, bao bì và câu chuyện gắn với sản phẩm.

Qua đó, góp phần khuyến khích các chủ thể OCOP đầu tư nâng cao giá trị, tạo dấu ấn riêng và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Ban tổ chức cũng dự kiến trao giải thưởng Hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026”.

Khoảng 350 gian hàng đến từ 34 tỉnh, thành phố sẽ hội tụ tại Festival OCOP Việt Nam 2026 ở TP.HCM.

Cùng với hoạt động trưng bày và quảng bá, Diễn đàn OCOP và kinh tế xanh - Net Zero sẽ là nơi trao đổi về định hướng phát triển sản phẩm OCOP xanh, giảm phát thải, kinh tế tuần hoàn, xuất khẩu và chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ diễn đàn còn diễn ra các hoạt động kết nối giao thương, ký kết hợp đồng hợp tác tiêu thụ sản phẩm.

Không chỉ tập trung vào hoạt động xúc tiến thương mại, Festival OCOP Việt Nam năm 2026 còn tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm mang đậm bản sắc vùng miền, gắn với câu chuyện hình thành, phát triển của từng sản phẩm OCOP.

Đặc biệt, chương trình tham quan, giới thiệu làng nghề gốm sứ, các di tích lịch sử - văn hóa, làng nghề truyền thống và điểm đến du lịch nông thôn gắn với sản phẩm OCOP tại TP.HCM được dành cho nghệ nhân quốc tế, khách quốc tế, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, đại biểu các tỉnh, thành phố và khách mời.

Một sự kiện OCOP diễn ra tại TP.HCM.

Dự kiến, trong khuôn khổ Festival, Ban tổ chức sẽ công bố việc làng nghề gốm sứ Bình Dương tham gia Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới.

Thông qua chuỗi hoạt động trưng bày, trải nghiệm, quảng bá và kết nối giao thương, Festival OCOP Việt Nam năm 2026 hướng đến nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, tôn vinh các chủ thể OCOP tiêu biểu, gắn phát triển sản phẩm với du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Đây cũng là dịp lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của các vùng miền, thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn và mở rộng hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.