Vừa qua, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (phường Phan Đình Phùng), diễn ra khai mạc Festival Nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch - Thái Nguyên 2026.

Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 180 gian hàng, đến từ 20 tỉnh, thành trên cả nước, đưa nhiều sản vật đặc trưng từ các vùng miền đến với người dân và du khách.

Hơn 180 gian hàng đến từ 20 tỉnh , thành trên cả nước, mỗi gian hàng giới thiệu đặc sản riêng của mỗi vùng đất

Từ nông sản, thực phẩm chế biến đến các sản phẩm OCOP và hàng thủ công mỹ nghệ tinh xảo được giới thiệu với mẫu mã phong phú, mỗi gian hàng đều mang đến một sắc màu riêng.

Không cần đi xa đến từng vùng nguyên liệu, người dân có thể tìm hiểu, lựa chọn và mua sắm những đặc sản địa phương ngay tại không gian quảng trường trung tâm.

Mỗi sản phẩm kể một câu chuyện về văn hóa, đặc trưng mỗi vùng miền

Sự đa dạng về sản phẩm cũng tạo nên sức hút riêng cho Festival. Những mặt hàng mang đặc trưng từng vùng miền không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mà còn giới thiệu nét văn hóa, tập quán sản xuất và thế mạnh của mỗi địa phương.

Với thiết kế không gian mở, bố trí đan xen các khu vực sản phẩm một cách khoa học và tinh tế, cách dàn dựng này giúp du khách dễ dàng tiếp cận và đắm mình vào những trải nghiệm thực tế.

Không gian trưng bày còn mở ra cơ hội để người tiêu dùng trực tiếp tìm hiểu về nguồn gốc, quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm.

Thay vì chỉ nhìn thấy thành phẩm trên quầy hàng, khách tham quan còn được trải nghiệm một số công đoạn sản xuất, chế biến và tiếp cận máy móc, thiết bị công nghệ hiện đại.

Bên cạnh hoạt động tham quan, mua sắm, các chương trình văn hóa, văn nghệ và ẩm thực được tổ chức đan xen, tạo không khí sôi động cho sự kiện.

Giám đốc Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Bá Chính phát biểu

Nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Bá Chính khẳng định, Festival là dịp đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã giao lưu, kết nối cung cầu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Thông qua việc đưa nông sản, sản phẩm OCOP và làng nghề đến không gian công cộng, Festival góp phần rút ngắn khoảng cách giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng.

Đây cũng là cơ hội để các sản phẩm đặc trưng được nhận diện rộng rãi hơn, từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường.

Diễn ra đến hết ngày 2.12, Festival không chỉ là điểm hẹn mua sắm mà còn góp phần làm phong phú hoạt động trải nghiệm của người dân, du khách khi đến Thái Nguyên.

Việc đưa nông sản vào không gian trải nghiệm đã biến mỗi gian hàng trở thành một "đại sứ" kể câu chuyện về vùng đất, giúp du khách thấu hiểu hơn giá trị của những sản phẩm bản địa.

Qua đó, câu chuyện về sản vật và văn hóa các vùng miền được lan tỏa, tạo thêm sức hút cho du lịch xứ Trà.