Đông đảo du khách tham dự “Festival Nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch - Thái Nguyên 2026”. Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN

Festival có sự tham gia của 20 tỉnh, thành phố trong cả nước với trên 180 gian hàng quy tụ hàng nghìn sản phẩm đặc trưng tiêu biểu mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền của các địa phương. Chương trình hướng tới mục tiêu mở rộng giao lưu, quảng bá thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch giữa tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đồng thời tăng cường liên doanh, liên kết trong sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ... mở rộng mạng lưới phân phối, tiêu thụ sản phẩm, góp phần đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đông đảo du khách tham dự “Festival Nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch - Thái Nguyên 2026”. Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Bá Chính, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên cho biết, đây là năm thứ 4 liên tiếp tỉnh Thái Nguyên tổ chức “Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch - Thái Nguyên”. Chương trình đã khẳng định được thương hiệu, bản sắc riêng của tỉnh Thái Nguyên, để lại ấn tượng tốt đẹp về công tác tổ chức, xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, dịch vụ, góp phần quảng bá thành tựu phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Thái Nguyên với các tỉnh, thành phố trong cả nước, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Thái Nguyên.

Đông đảo du khách tham dự “Festival Nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch - Thái Nguyên 2026”. Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN

Diễn ra đến ngày 2/12, Festival là cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, kết nối thị trường, tìm kiếm đối tác, khách hàng tiềm năng để hợp tác, phát triển, mở rộng mạng lưới sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm giữa tỉnh Thái Nguyên với các tỉnh, thành phố trong cả nước.