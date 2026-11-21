Từ ngày 20 đến 22/11, tại xã Vân Đình, Hội Nông dân thành phố Hà Nội phối hợp UBND xã Vân Đình tổ chức Festival Nông dân Thủ đô năm 2026.

Festival được tổ chức nhằm tôn vinh những đóng góp của nông dân Thủ đô; quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP, làng nghề và tinh hoa văn hóa vùng miền; thúc đẩy xúc tiến thương mại, liên kết tiêu thụ nông sản, chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

Điểm nhấn đặc biệt chuỗi sự kiện là Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Tri thức nuôi và chế biến vịt Vân Đình”, ghi nhận giá trị tri thức dân gian gắn với hoạt động nuôi, chế biến trong chuỗi giá trị ẩm thực và nông nghiệp; khẳng định vai trò chủ thể của nông dân, nghệ nhân và cộng đồng trong gìn giữ, sáng tạo, trao truyền di sản.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại Fetival

Di sản được kết tinh từ kinh nghiệm nuôi giống truyền thống và tinh hoa ẩm thực qua nhiều thế hệ, những tri thức bình dị trong đời sống trở thành tài sản văn hóa quý báu, kết nối nông nghiệp với văn hóa, bảo tồn với phát triển; tạo nguồn lực nâng tầm thương hiệu, phát triển liên ngành bảo tồn di sản gắn với du lịch, kinh tế nông thôn, kinh tế xanh và bền vững.

Chuỗi hoạt động chính của Festival diễn ra tại xã Vân Đình, TP. Hà Nội, bao gồm:

Ngày 20/11, hoạt động có chủ đề “Kết nối giao thương, tôn vinh di sản”: Tổ chức Diễn đàn xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ nông sản năm 2026 và triển khai Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân thành phố Hà Nội với Hội Nông dân các tỉnh, thành phố giai đoạn 2026 - 2030. Tối 20-11, khai mạc Festival Nông dân Thủ đô năm 2026 và Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Tri thức nuôi và chế biến vịt Vân Đình”, kết hợp chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Ngày 21/11, hoạt động với chủ đề “Lan tỏa nông sản, hội tụ văn hóa”: Tổ chức MegaLive “Đặc sản Thủ đô - OCOP 3 miền”, quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản trên nền tảng số; Ngày hội Văn hóa Đại đoàn kết với các trò chơi dân gian và chương trình nghệ thuật “Vân Đình - Gắn kết tinh hoa - Vươn xa cùng Thủ đô”.

Ngày 22/11, hoạt động có chủ đề “Chuyển đổi xanh, kiến tạo tương lai” thể hiện rõ nét qua Hội nghị sơ kết Đề án Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường; biểu dương, khen thưởng các cá nhân, hợp tác xã tiêu biểu thực hiện chuyển đổi xanh trong nông nghiệp năm 2026 và bế mạc Festival.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa nhấn mạnh, Festival Nông dân Thủ đô năm 2026 sẽ thực sự là ngày hội tôn vinh giá trị di sản và nông sản, là nơi kết nối giá trị truyền thống với công nghệ hiện đại, người sản xuất với thị trường, bảo tồn văn hóa gắn với phát triển. Qua đó, lan tỏa hình ảnh nông dân Thủ đô năng động, sáng tạo, trách nhiệm trong kiến tạo nền nông nghiệp xanh, nông thôn văn minh, sáng tạo.