Festival Nông dân thủ đô 2026 được tổ chức nhằm tôn vinh những đóng góp của nông dân Thủ đô; quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP, làng nghề và tinh hoa văn hóa vùng miền; thúc đẩy xúc tiến thương mại, liên kết tiêu thụ nông sản, chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

Festival Nông dân Thủ đô năm 2026 chính thức khai mạc vào tối 20-11. Ảnh: Ban tổ chức

Điểm nhấn đặc biệt chuỗi sự kiện là Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Tri thức nuôi và chế biến vịt Vân Đình”, ghi nhận giá trị tri thức dân gian gắn với hoạt động nuôi, chế biến trong chuỗi giá trị ẩm thực và nông nghiệp; khẳng định vai trò chủ thể của nông dân, nghệ nhân và cộng đồng trong gìn giữ, sáng tạo, trao truyền di sản.

Di sản được kết tinh từ kinh nghiệm nuôi giống truyền thống và tinh hoa ẩm thực qua nhiều thế hệ, những tri thức bình dị trong đời sống trở thành tài sản văn hóa quý báu, kết nối nông nghiệp với văn hóa, bảo tồn với phát triển; tạo nguồn lực nâng tầm thương hiệu, phát triển liên ngành bảo tồn di sản gắn với du lịch, kinh tế nông thôn, kinh tế xanh và bền vững.

Xuyên suốt Festival là không gian khoảng 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu nông sản, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền. Ảnh: Ban tổ chức

Chuỗi hoạt động chính của Festival, bao gồm:

Ngày 20-11, hoạt động có chủ đề “Kết nối giao thương, tôn vinh di sản”: Tổ chức Diễn đàn xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ nông sản năm 2026 và triển khai Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân thành phố Hà Nội với Hội Nông dân các tỉnh, thành phố giai đoạn 2026 - 2030. Tối 20-11, khai mạc Festival Nông dân Thủ đô năm 2026 và Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Tri thức nuôi và chế biến vịt Vân Đình”, kết hợp chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Ngày 21-11, hoạt động với chủ đề “Lan tỏa nông sản, hội tụ văn hóa”: Tổ chức MegaLive “Đặc sản Thủ đô – OCOP 3 miền”, quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản trên nền tảng số; Ngày hội Văn hóa Đại đoàn kết với các trò chơi dân gian và chương trình nghệ thuật “Vân Đình – Gắn kết tinh hoa – Vươn xa cùng Thủ đô”.

Ngày 22-11, hoạt động có chủ đề “Chuyển đổi xanh, kiến tạo tương lai” thể hiện rõ nét qua Hội nghị sơ kết Đề án Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường; biểu dương, khen thưởng các cá nhân, hợp tác xã tiêu biểu thực hiện chuyển đổi xanh trong nông nghiệp năm 2026 và bế mạc Festival.

Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Tri thức nuôi và chế biến vịt Vân Đình” diễn ra trong khuôn khổ Festival Nông dân Thủ đô năm 2026 vào tối 20-11. Ảnh: Ban tổ chức

Xuyên suốt Festival là không gian khoảng 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu nông sản, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền; trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, làng nghề truyền thống; kết nối giao thương cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ Nhân dân và du khách.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết, để Festival được diễn ra chuyên nghiệp, thiết thực, hiệu quả, trước đó nhiều ngày, Hội Nông dân thành phố đã phối hợp với xã Vân Đình lựa chọn kỹ lưỡng những sản phẩm tiêu biểu, chất lượng cao, an toàn, có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, thân thiện với môi trường, có tiềm năng mở rộng thị trường và xuất khẩu.

Về không gian gian hàng được bố trí khoa học, đồng bộ, bảo đảm mỹ quan, đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy theo quy định; toàn bộ sản phẩm có nhãn mác, bao bì, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm.

“Kỳ vọng Festival Nông dân Thủ đô năm 2026 sẽ thực sự là ngày hội tôn vinh giá trị di sản và nông sản, là nơi kết nối giá trị truyền thống với công nghệ hiện đại, người sản xuất với thị trường, bảo tồn văn hóa gắn với phát triển. Qua đó, lan tỏa hình ảnh nông dân Thủ đô năng động, sáng tạo, trách nhiệm trong kiến tạo nền nông nghiệp xanh, nông thôn văn minh, sáng tạo”, bà Phạm Hải Hoa nhấn mạnh.