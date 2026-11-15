Festival - Nơi hội tụ tinh hoa làng nghề

Những sự kiện văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực sôi động đang góp phần làm mới diện mạo du lịch mùa thu Hà Nội. Tuy nhiên, sức hút của một điểm đến không thể chỉ được tạo nên từ những sự kiện nhất thời, mà cần những sản phẩm đặc trưng, có khả năng duy trì sức hấp dẫn và khiến du khách muốn quay trở lại. Đây cũng là bài toán đặt ra với Hà Nội trong hành trình xây dựng thương hiệu du lịch mùa thu mang bản sắc riêng.