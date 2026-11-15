Festival - Nơi hội tụ tinh hoa làng nghề
Diễn ra từ ngày 13 đến 16/11/2026 tại Hoàng thành Thăng Long, Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026 quy tụ nhiều nghệ nhân và làng nghề tinh hoa của Việt Nam cùng quốc tế. Không chỉ tôn vinh di sản và khơi dậy khát vọng công nghiệp văn hóa, sự kiện còn mở ra cơ hội kết nối, hình thành hệ sinh thái làng nghề bền vững, đưa tinh hoa Việt hội nhập sâu rộng vào dòng chảy di sản toàn cầu.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/festival-noi-hoi-tu-tinh-hoa-lang-nghe-246261115181059556.htm