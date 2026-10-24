Festival Nhân ái 2026: Lan tỏa tinh thần 'Vì mọi người, ở mọi nơi'

Nghi thức bàn giao 2 xe hiến máu lưu động cho Trung tâm Hiến máu nhân đạo thành phố. (Ảnh: THẾ ANH)

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2026) và 50 năm xây dựng, phát triển Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh (15/1/1977-15/1/2027).

Festival là hoạt động trọng điểm nhằm giới thiệu những giá trị nhân đạo, các mô hình phục vụ cộng đồng và hoạt động thiện nguyện của Hội Chữ thập đỏ; đồng thời tạo không gian kết nối các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tình nguyện viên và người dân cùng chung tay thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Các hoạt động cụ thể của chương trình như sau:

Vào ngày 18/11, chương trình tập trung vào các hoạt động chăm lo trực tiếp cho người dân, thông qua 4 hoạt động: Tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu; Chuyến xe nghĩa tình-Phiên chợ 0 đồng; Chuyến xe nghĩa tình-Cắt tóc miễn phí; Ngày hội hiến máu tình nguyện.

Ngày 19/11 là ngày hoạt động trọng điểm của Festival, với chương trình khai mạc, đi bộ đồng hành, thao diễn sơ cấp cứu, cứu hộ, cứu nạn và không gian kết nối nhân ái tại khu vực Bãi Sau, phường Vũng Tàu. Nổi bật là chương trình đi bộ đồng hành “Mỗi bước chân, một tấm lòng nhân ái”, dự kiến thu hút khoảng 10.000 người tham gia. Chương trình diễn ra từ 5 giờ 30 đến 8 giờ 30, với điểm xuất phát và về đích tại Công viên Bãi Sau Thùy Vân.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thông qua chuỗi hoạt động chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ người dân, hiến máu tình nguyện, tập huấn sơ cấp cứu, trải nghiệm nhân đạo và vận động nguồn lực, Festival hướng đến việc biến tinh thần sẻ chia thành những hành động thiết thực, góp phần chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương, đặc biệt trong dịp Tết năm 2027.

Các hoạt động trọng tâm tại Festival Nhân ái 2026.

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kêu gọi các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh, nhóm thiện nguyện và cá nhân cùng tham gia, đồng hành trong các chương trình nhân đạo, an sinh xã hội, đặc biệt là hoạt động chăm lo Tết năm 2027. Sự đồng hành có thể được thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp như kinh phí, hàng hóa, nhu yếu phẩm, suất ăn, trang thiết bị, dịch vụ hoặc các nguồn lực thiết thực khác.

Với phương châm sử dụng nguồn lực đúng mục đích, công khai và minh bạch, Hội Chữ thập đỏ thành phố mong muốn mỗi sự đóng góp đều được chuyển hóa thành những giá trị thiết thực, góp phần đưa sự hỗ trợ đến đúng người, đúng nhu cầu và đúng thời điểm.

Hội Chữ thập đỏ Thành phố tin tưởng rằng, với sự chung tay của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân, những nguồn lực riêng lẻ sẽ được kết nối thành sức mạnh cộng đồng, mang lại sự hỗ trợ thiết thực cho những người cần được giúp đỡ và góp phần đem đến một mùa Xuân năm 2027 ấm áp, nghĩa tình hơn.