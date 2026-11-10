Festival mùa Đông Bắc Hà 2026: Nâng tầm đặc sản, phát triển du lịch bản địa

Nhiều chương trình nghệ thuật sẽ diễn ra tại buổi lễ khai mạc Festival và hoạt động công bố chỉ dẫn địa lý “Bắc Hà” cho sản phẩm quế vỏ, nhãn hiệu chứng nhận “Cao nguyên trắng Bắc Hà”.

Khi những cơn gió lạnh đầu mùa tràn về trên mảnh đất cao nguyên trắng Bắc Hà, không khí chuẩn bị cho chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trải nghiệm lớn nhất trong năm đã rộn ràng khắp các bản làng. Theo Kế hoạch số 311/KH-UBND của UBND xã Bắc Hà, Festival mùa Đông năm 2026 được tổ chức gắn liền với chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

​Điểm sáng nổi bật của Festival năm nay là phương thức tổ chức linh hoạt, loại bỏ tư duy sự kiện đơn lẻ để xây dựng một chuỗi trải nghiệm kéo dài 11 ngày liên tục. Mô hình này giúp kết nối toàn bộ không gian du lịch sinh thái, các hợp tác xã nông nghiệp và cộng đồng dân cư bản địa, tạo tiền đề vững chắc cho việc phát triển kinh tế nông thôn gắn với du lịch bền vững.

Festival mùa Đông Bắc Hà 2026 hứa hẹn mang đến cho du khách nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc địa phương.

​Sự kiện chính thức mở màn vào ngày 14/11 bằng giải bóng chuyền hơi ngành giáo dục. Đêm cùng ngày, tại Chợ đêm Bắc Hà, chương trình nghệ thuật khai mạc mang tên “Vũ điệu mùa Đông - Nhịp đập Đại đoàn kết” sẽ hội tụ 8 câu lạc bộ văn nghệ dân gian tiêu biểu. Đặc biệt, trong khuôn khổ lễ khai mạc, địa phương sẽ chính thức công bố Chỉ dẫn địa lý “Bắc Hà” cho sản phẩm quế vỏ và Nhãn hiệu chứng nhận “Cao nguyên trắng Bắc Hà”. Sự kết hợp giữa biểu diễn nghệ thuật với việc tôn vinh giá trị sản phẩm nông nghiệp địa phương là bước đi chiến lược, khẳng định thế mạnh của vùng đất Bắc Hà trong việc phát triển các nông đặc sản đạt chuẩn, phục vụ người tiêu dùng và du khách.

​Tiếp nối chuỗi hoạt động văn hóa, vào ngày 21/11, Hội thi văn nghệ quần chúng “Âm vang bản sắc cao nguyên” sẽ diễn ra với nhiều tiết mục dân ca, dân vũ và tấu nhạc cụ truyền thống. Các tác phẩm tập trung ca ngợi tình yêu quê hương, tinh thần đoàn kết, nét đẹp trong lao động sản xuất và ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa sinh thái qua nhiều thế hệ. Lễ bế mạc và giải thể thao truyền thống với các môn kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy sẽ khép lại mùa lễ hội vào ngày 24/11 tại sân vận động trung tâm.

​Song song với các hoạt động sân khấu, chuỗi du lịch trải nghiệm thực địa mới là mảnh ghép cốt lõi thu hút du khách yêu thích khám phá thiên nhiên và nông nghiệp bản địa. Trong hai ngày 14 và 21/11, du khách sẽ được hòa mình vào không gian Chợ trâu Bắc Hà – nơi lưu giữ trọn vẹn tập quán chăn nuôi, trao đổi gia súc lâu đời của người dân vùng cao. Vào các chiều cùng ngày, giải đua ngựa truyền thống diễn ra từ 15 giờ 30 phút hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc gay cấn, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đặc trưng văn hóa riêng có của địa phương.

​Vào các sáng Chủ nhật (15 và 22/11), Chợ phiên Bắc Hà tiếp tục là tâm điểm giao lưu văn hóa, ẩm thực và nông sản. Du khách cũng có thể lựa chọn hành trình tham quan các di tích lịch sử như Dinh thự Hoàng A Tưởng, Đền Bắc Hà, hoặc trải nghiệm du lịch sinh thái ngoài trời tại thác Bản Zai, đồi Ngải Thầu, đồi cỏ Na Hối. Đặc biệt, các điểm dừng chân như Hợp tác xã Cồ Dề Chải, Trại nghiên cứu và sản xuất giống rau quả, cùng các vùng trồng chè, rau màu tại núi Cóc (thôn Bản Phố 2) và núi Âm Dương (thôn Nậm Thố) sẽ mang đến cái nhìn thực tế về quy trình sản xuất nông nghiệp sạch, xanh của địa phương. Trải nghiệm cưỡi ngựa ngắm hoàng hôn qua các bản làng Bản Phố 1, Bản Phố 2, Phéc Bủng cũng mở ra cách tiếp cận du lịch xanh đầy cảm xúc.

​Để hiện thực hóa mục tiêu gia tăng giá trị kinh tế cho cộng đồng, Festival mùa Đông 2026 chú trọng tối đa vào khâu kết nối hạ tầng và dịch vụ. Câu lạc bộ Du lịch Bắc Hà phối hợp cùng các thôn bản xây dựng các tour tuyến khép kín, kết nối chợ phiên với các trang trại nông sinh thái và điểm lưu trú cộng đồng. Câu lạc bộ Ngựa Bắc Hà đảm nhận việc điều phối trải nghiệm di chuyển bằng ngựa, cam kết đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ tốt nhất.

​Việc kéo dài thời gian lưu trú của du khách không chỉ gia tăng doanh thu trực tiếp cho các cơ sở lưu trú, nhà hàng hay hợp tác xã, mà còn tạo động lực tiêu thụ tại chỗ cho các mặt hàng nông sản hữu cơ, đặc sản địa phương. Công tác chỉnh trang cảnh quan, kiểm tra niêm yết giá, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường đã được các cơ quan chức năng chuẩn bị đồng bộ.

​Với sự chủ động trong khâu tổ chức và định hướng gắn kết chặt chẽ giữa văn hóa, du lịch với nông nghiệp bền vững, Festival mùa Đông Bắc Hà 2026 không chỉ tạo dấu ấn trong 11 ngày diễn ra sự kiện, mà còn hứa hẹn tiếp tục lan tỏa sức hút dài lâu, đưa du lịch sinh thái nông nghiệp trở thành nguồn sinh kế vững chắc cho đồng bào các dân tộc nơi đây./.