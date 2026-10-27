Festival Làng nghề toàn cầu lần thứ nhất diễn ra tại Hà Nội từ ngày 13/11

Làng nghề mây tre đan Phú Vinh, Hà Nội. (Ảnh: HÀ NAM)

Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ ngày 13 đến 16/11 tại Hà Nội, với các hoạt động trưng bày, trình diễn nghề thủ công, xúc tiến đầu tư, kết nối thiết kế sáng tạo và quảng bá du lịch làng nghề.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc Festival được tổ chức lúc 19 giờ ngày 14/11. Trong thời gian diễn ra sự kiện, không gian trưng bày, trình diễn, tạo tác và giới thiệu sản phẩm làng nghề sẽ giới thiệu các sản phẩm thủ công, tạo điều kiện để nghệ nhân, cơ sở sản xuất và doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương.

Sáng 14/11, Hội nghị Xúc tiến đầu tư các sản phẩm ngành nghề nông thôn dự kiến diễn ra tại Trung tâm Tinh hoa làng nghề Việt, Bát Tràng, Hà Nội. Chiều cùng ngày, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến gặp gỡ, tiếp đón lãnh đạo Hội đồng Thủ công Thế giới, đại diện các tổ chức quốc tế và các địa phương trong nước, quốc tế tham dự Festival.

Ngày 15/11, Hội thi sản phẩm thủ công châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long, tạo không gian kết nối giữa nghệ nhân và nhà thiết kế, thúc đẩy sáng tạo trong phát triển sản phẩm thủ công. Chương trình giao lưu văn hóa và quảng bá thời trang thủ công của Việt Nam và các nước dự kiến diễn ra lúc 19 giờ cùng ngày tại địa điểm này.

Trước Festival, ngày 12/11, các hoạt động tham quan, trải nghiệm và quảng bá du lịch làng nghề Hà Nội sẽ được tổ chức tại một số làng nghề tiêu biểu, trong đó có Vạn Phúc và Chuyên Mỹ.

Bên cạnh các hoạt động chính, Festival còn có Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026; Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026. Các chương trình văn nghệ, giao lưu văn hóa dự kiến diễn ra trong tối 13 và 16/11 tại Hoàng thành Thăng Long. Hoạt động giao lưu, trải nghiệm tại các làng nghề trên địa bàn Hà Nội và tỉnh Ninh Bình cũng được tổ chức trong khuôn khổ chương trình.

Để chuẩn bị cho Festival, thành phố Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm cơ quan thường trực, phối hợp các bộ, ngành, đơn vị liên quan triển khai công tác tổ chức. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội được giao đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá sự kiện, kết nối các tour du lịch làng nghề tiêu biểu như Bát Tràng, Vạn Phúc, Chuyên Mỹ, Sơn Đồng và Đường Lâm. Thành phố đồng thời yêu cầu các địa phương có làng nghề tăng cường chỉnh trang cảnh quan, chuẩn bị nghệ nhân và sản phẩm phục vụ hoạt động trưng bày, trình diễn, đón khách tham quan.

Thông qua chuỗi hoạt động trưng bày, giao lưu, xúc tiến đầu tư và du lịch, Festival hướng tới kết nối các làng nghề Việt Nam với đối tác quốc tế, góp phần quảng bá giá trị nghề thủ công truyền thống và thúc đẩy phát triển ngành nghề nông thôn.