Festival làng nghề toàn cầu 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội

Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến 16-11 tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. (Ảnh minh họa, có hỗ trợ AI).

Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu năm 2026 diễn ra từ ngày 13 đến 16/11 tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Theo Ban Tổ chức, Festival dự kiến được bố trí trên diện tích khoảng 10.000 m², với 166 gian hàng quốc tế. Đại diện gần 60 quốc gia, vùng lãnh thổ đã đăng ký tham gia, tạo không gian giao lưu và giới thiệu những giá trị đặc sắc của nghề thủ công.

Trong bốn ngày diễn ra, Festival tổ chức các hoạt động trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ, trình diễn nghề truyền thống, xúc tiến đầu tư và thương mại. Chương trình còn chú trọng kết nối thiết kế sáng tạo, đồng thời quảng bá du lịch làng nghề tới khách tham quan.

Điểm nhấn là các màn trình diễn trực tiếp kỹ thuật thủ công. Thông qua hoạt động này, công chúng có thể tìm hiểu quy trình chế tác, trao đổi với nghệ nhân và trải nghiệm những nét riêng của từng nghề truyền thống. Đây cũng là dịp để các giá trị văn hóa được giới thiệu bằng những hoạt động gần gũi, trực quan.

Không chỉ dừng ở trưng bày và trải nghiệm, Festival còn mở ra không gian kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Những cuộc gặp gỡ được kỳ vọng thúc đẩy hợp tác, phát triển sản phẩm mới, nâng cao giá trị sản phẩm thủ công, đáp ứng nhu cầu của đời sống hiện đại.

Song song với hoạt động thương mại, Festival giới thiệu tiềm năng du lịch làng nghề, góp phần gắn bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế, du lịch và công nghiệp sáng tạo.

Mang thông điệp “Hội tụ tinh hoa nghề thủ công, bảo tồn bản sắc, kết nối sáng tạo và phát triển bền vững”, Festival hướng tới tôn vinh nghề truyền thống, tăng cường giao lưu quốc tế và lan tỏa hình ảnh làng nghề Việt Nam