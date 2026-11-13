Festival làng nghề toàn cầu 2026: Kết nối di sản với kinh tế xanh

Festival 200 đại biểu quốc tế đến từ 40–50 quốc gia, vùng lãnh thổ

Hội tụ nghệ nhân, kết nối thị trường

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, Festival do UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, mang chủ đề “Hội tụ bản sắc văn hóa làng nghề – Kết nối tinh hoa toàn cầu”.

Các hoạt động chính diễn ra tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long từ ngày 13–16/11/2026; chương trình bên lề kéo dài từ ngày 12–17/11, kết nối với một số làng nghề, điểm đến tại Hà Nội và Ninh Bình.

Lễ khai mạc dự kiến tổ chức lúc 19 giờ ngày 14/11 tại Hoàng thành Thăng Long, với chương trình nghệ thuật “Tinh hoa Việt”. Festival dự kiến đón khoảng 200 đại biểu quốc tế đến từ 40–50 quốc gia, vùng lãnh thổ, cùng các nghệ nhân, chuyên gia, nhà thiết kế, doanh nghiệp và hiệp hội làng nghề trong nước.

Trên diện tích trưng bày khoảng 10.000 m², sự kiện bố trí các không gian giới thiệu, trình diễn nghề truyền thống Việt Nam và quốc tế; thiết kế sáng tạo; chuyển đổi số; phát triển xanh, Net-Zero; hoa, cây cảnh; văn hóa ẩm thực và thương mại.

Thông qua các hoạt động này, Ban Tổ chức hướng đến tạo cơ hội trao đổi kỹ thuật, phát triển mẫu mã, xúc tiến thương mại và mở rộng kênh phân phối. Đây cũng là dịp để các chủ thể làng nghề tìm kiếm đối tác, giới thiệu sản phẩm và tiếp cận nhu cầu của những thị trường khác nhau.

Gắn bảo tồn nghề với sinh kế nông thôn

Hà Nội hiện có hơn 1.350 làng có nghề; trong đó 337 làng nghề, làng nghề truyền thống và nghề truyền thống đã được công nhận.

Doanh thu hằng năm của các làng nghề đạt trên 25.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 250.000 lao động, với thu nhập bình quân khoảng 7–8 triệu đồng/người/tháng. Những con số này cho thấy vai trò của kinh tế làng nghề trong tạo việc làm và duy trì sinh kế tại địa phương.

Phía sau mỗi sản phẩm là kỹ năng, kinh nghiệm và tri thức được tích lũy qua nhiều thế hệ. Bảo tồn nghề vì thế cần đi cùng điều kiện để nghệ nhân, thợ giỏi tiếp tục sản xuất, truyền nghề và có thu nhập từ công việc của mình.

Festival dành không gian cho hoạt động tạo tác, trình diễn và giao lưu, giúp khách tham quan tiếp cận trực tiếp với quá trình làm ra sản phẩm. Sự tham gia của các nhà thiết kế cũng mở cơ hội kết hợp kỹ thuật truyền thống với nhu cầu sử dụng đương đại, tạo thêm giá trị cho sản phẩm thủ công.

Tăng trải nghiệm, thúc đẩy hướng sản xuất xanh

Không gian chuyển đổi số và Net-Zero là những nội dung đáng chú ý trong chương trình năm nay, thể hiện định hướng kết nối làng nghề với đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Đây là cơ hội để các cơ sở sản xuất trao đổi cách tiếp cận thị trường, giới thiệu sản phẩm và tìm hiểu những giải pháp phù hợp với quá trình chuyển đổi xanh. Với làng nghề, phát triển lâu dài cần gắn hiệu quả kinh tế với sử dụng hợp lý nguyên liệu, kiểm soát chất thải và gìn giữ môi trường sống của cộng đồng.

Theo kế hoạch, ngày 15/11 diễn ra Hội thi sản phẩm thủ công châu Á – Thái Bình Dương và các hoạt động kết nối thiết kế sáng tạo. Chương trình giao lưu văn hóa, trình diễn thời trang thủ công được tổ chức vào tối cùng ngày.

Các chuyến tham quan, trải nghiệm tại những làng nghề như Vạn Phúc, Chuyên Mỹ và chương trình kết nối tại Ninh Bình bổ sung góc nhìn thực tế về sản xuất, văn hóa và khả năng phát triển du lịch làng nghề.

Từ trình diễn kỹ thuật đến gặp gỡ đối tác, Festival hướng tới nối dài giá trị của nghề truyền thống trong đời sống hiện đại. Những kết nối được duy trì sau sự kiện sẽ tạo thêm cơ hội tiêu thụ sản phẩm, truyền nghề và phát triển sinh kế cho cộng đồng làm nghề.