Festival Hoa Đà Lạt: Sắc hoa hội tụ mùa lễ hội

Lễ hội là dịp tôn vinh vẻ đẹp của hoa và người trồng hoa

Đưa hoa vào từng góc phố

Ở phường Lâm Viên - Đà Lạt, không khí chuẩn bị cho Festival Hoa đang dần lan tỏa trên những tuyến đường, khu dân cư. Không chỉ chính quyền, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn cũng được vận động cùng góp sức để tạo nên những không gian hoa cho đô thị.

Ông Đặng Quang Tú - Bí thư Đảng ủy phường Lâm Viên - Đà Lạt cho biết, phường đã ban hành kế hoạch triển khai cuộc thi Mỗi tổ dân phố một tuyến đường hoa, gắn với phong trào Sáng - xanh - sạch - đẹp. Địa phương cũng hướng tới xây dựng công trình dân vận khéo “Hàng cây dân vận” chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026. “Chủ nhật tuần này (27/9), phường dự kiến ra quân đồng loạt tại 17/17 tổ dân phố để dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc hoa. Riêng công trình “Hàng cây dân vận” sẽ được triển khai với khoảng 600 cây mai anh đào tại Khu du lịch Thung lũng Tình yêu với sự tham gia của người dân và du khách”, ông Đặng Quang Tú cho biết.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và phường Lâm Viên - Đà Lạt tham gia trồng cây mai anh đào

Không chỉ người dân, các doanh nghiệp trong ngành hoa cũng đang chuẩn bị những phần việc riêng để góp thêm sắc màu cho festival. Ông Phan Thanh Sang - Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt cho biết, hiệp hội dự kiến huy động tài trợ hoa trang trí cho khoảng 1.000 xe hoa phục vụ chương trình nghệ thuật khai mạc festival. Hiệp hội cũng vận động thành viên chung tay xây dựng một không gian hoa rộng khoảng 500 m², giới thiệu những giống hoa, lá trang trí mới. Các doanh nghiệp tham gia dự án nhập khẩu giống mới cùng các hội viên sẽ giới thiệu nhiều chủng loại như: arum, cúc, hoa hồng, trạng nguyên, hạnh phúc, hồ điệp, địa lan và các loại lá trang trí, lá màu.

Không gian này được tính toán để luôn giữ được vẻ tươi mới trong suốt thời gian festival bằng việc ưu tiên các loại hoa chậu dài ngày và có phương án thay thế khi cần thiết. Theo Hiệp hội Hoa Đà Lạt, đây cũng là cách đưa những sản phẩm mới của ngành hoa đến gần hơn với người dân và du khách. Ông Nguyễn Hoàng Đức - thành viên Hiệp hội Hoa Đà Lạt cho biết, doanh nghiệp sẵn sàng chung tay, tài trợ hoa cho những chương trình lớn của tỉnh. Theo ông Đức, thiên nhiên ưu đãi cho vùng đất cao nguyên những điều kiện đặc biệt về thổ nhưỡng, khí hậu mà không phải nơi nào cũng có được. Cùng với đó là cộng đồng những người nông dân trồng hoa kỳ cựu, được truyền lại kinh nghiệm qua nhiều thế hệ. Họ giống như những chuyên gia, hiểu từng giống hoa, biết cách chăm sóc để mỗi gốc cây phát triển tốt nhất.

Ông Đức từng mời các chuyên gia cắm hoa trong nước và quốc tế tổ chức các lớp hướng dẫn, từ phong cách truyền thống đến nghệ thuật cắm hoa hiện đại. Từ kinh nghiệm đó, Hiệp hội Hoa Đà Lạt ấp ủ xây dựng không gian dạy cắm hoa miễn phí, từng bước hình thành các khóa học tại Đà Lạt. Mỗi phần việc, mỗi không gian đều hướng đến mục tiêu để festival không chỉ hiện diện trên sân khấu, mà còn lan tỏa đến từng góc phố, khu dân cư và đời sống thành phố.

Người dân Đà Lạt chung tay dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc tuyến đường hoa trên địa bàn. Ảnh: Linh Thư

Để sắc hoa ở lại

Không gian festival lần này cũng đang được mở rộng bằng sự tham gia của nhiều địa phương, đơn vị. Ở khu vực trung tâm, yêu cầu đặt ra không chỉ là làm đẹp những tuyến đường chính. Các phường phải vận động người dân, tổ dân phố cùng chăm sóc cây xanh, hoa; các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn cùng xây dựng những công trình hưởng ứng festival. Những khu biệt thự cổ cũng cần được chỉnh trang chung, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, sắp xếp lại cảnh quan để những công trình mang dấu ấn kiến trúc Đà Lạt trở nên sạch sẽ, tươm tất hơn.

Tinh thần này được lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh trong quá trình chuẩn bị Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu Festival lần thứ XI cần có yếu tố khác biệt, thể hiện sự hội tụ của 3 địa phương sau sáp nhập và từ Đà Lạt lan tỏa đến toàn tỉnh Lâm Đồng. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, điều quan trọng hơn chính là những giá trị để lại sau Festival Hoa Đà Lạt. Những tuyến phố được chỉnh trang không chỉ đẹp trong mùa festival. Người dân trồng thêm hoa quanh nhà cũng không nên chỉ là một phong trào ngắn hạn. Từ Festival Hoa Đà Lạt, tỉnh kỳ vọng hình thành phong trào “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa” rộng khắp. Khi đó, hoa không chỉ xuất hiện ở những không gian được quy hoạch sẵn mà trở thành một phần của đời sống đô thị và nông thôn.

Du khách trải nghiệm trực tiếp cắt cành, cắm hoa

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI vì thế đang được chuẩn bị theo hướng kéo dài không khí lễ hội thay vì tập trung tất cả hoạt động vào một thời điểm. Từ đầu tháng 11, nhiều hoạt động dự kiến bắt đầu và không khí festival được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa đến sau Tết Nguyên đán. Trong 11 sự kiện chính, Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 sẽ là một trong những sự kiện mở màn, dự kiến được tổ chức từ ngày 6 - 8/11 tại Quảng trường Lâm Viên, Haus Đà Lạt và khu vực cầu thang lối xuống chợ Đà Lạt. Sự kết hợp giữa âm nhạc và không đậm chất Đà Lạt, vừa có yếu tố truyền thống, vừa hiện đại sẽ góp phần đưa nghệ thuật len lỏi vào đời sống.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các địa phương, đơn vị phải chạy đua quyết liệt để kịp tiến độ. Đồng thời nhấn mạnh tinh thần kế thừa nền tảng của 10 kỳ festival trước. Mỗi kỳ festival cần đẹp hơn, khác hơn và quan trọng là để lại những điều có thể tiếp tục phát huy.

Festival Hoa Đà Lạt không chỉ được tạo nên từ những sự kiện lớn mà còn từ những việc nhỏ trong từng khu phố, không gian sống và hoạt động của ngành hoa. Qua chuỗi sự kiện, hình ảnh hoa Đà Lạt hiện diện trong sản xuất, đời sống người dân và trải nghiệm của du khách. Những không gian hoa được duy trì, tuyến phố được chăm sóc, người dân tiếp tục trồng hoa sẽ góp phần giữ sắc riêng của Đà Lạt sau khi ngày hội khép lại.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI đang được chuẩn bị theo hướng kéo dài không khí lễ hội thay vì tập trung tất cả hoạt động vào một thời điểm. Từ đầu tháng 11, nhiều hoạt động dự kiến bắt đầu và không khí festival được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa đến sau Tết Nguyên đán.