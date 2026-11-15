Festival Hoa Đà Lạt - nơi tôn vinh những người tạo ra chuỗi giá trị ngành hoa

Hiện toàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 12.610 ha sản xuất hoa, sản lượng hơn 5,1 tỷ cành mỗi năm

Từ xứ sở ngàn hoa đến thương hiệu vươn tầm quốc tế

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, hiện toàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 12.610 ha sản xuất hoa, sản lượng hơn 5,1 tỷ cành mỗi năm. Riêng khu vực Đà Lạt và vùng phụ cận đóng góp gần 4 tỷ cành. Với hơn 400 loài hoa và hàng ngàn giống hoa khác nhau, ngành hoa Lâm Đồng ngày càng phong phú về chủng loại, đa dạng về phân khúc, từ những dòng hoa truyền thống đến các giống hoa cao cấp phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng, độ cao cùng kinh nghiệm sản xuất lâu năm đã tạo nên nét đặc trưng của hoa Đà Lạt. Từ những vườn hoa nhỏ ban đầu, người nông dân từng bước tiếp cận giống mới, phương thức canh tác hiện đại, đầu tư nhà kính, nhà lưới, hệ thống tưới tự động và công nghệ bảo quản sau thu hoạch. Đặc biệt, việc ứng dụng khoa học công nghệ đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, tạo ra những sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Hiện diện tích sản xuất hoa công nghệ cao tại 3 vùng được công nhận đạt 388,22 ha, cho thấy những bước chuyển trong quá trình hiện đại hóa ngành hàng này.

Công ty Dalat Hasfarm đang trở thành sự lựa chọn hàng đầu trong thị trường hoa châu Á - Thái Bình Dương

Trong hành trình ấy, sự tham gia của các doanh nghiệp đầu tư bài bản đã góp phần đưa hoa Đà Lạt từ lợi thế tự nhiên trở thành sản phẩm có giá trị thương mại và thương hiệu. Một trong những đơn vị tiêu biểu là Công ty TNHH Dalat Hasfarm - doanh nghiệp gắn bó với nhiều kỳ Festival Hoa, là thương hiệu góp phần đưa hoa tươi Đà Lạt đến với nhiều thị trường trên thế giới.

Phó Tổng Giám đốc Dalat Hasfarm Nguyễn Văn Bảo cho biết, sau hơn 30 năm phát triển, doanh nghiệp hiện có 4 trang trại với tổng diện tích gần 320 ha, trong đó hơn 180 ha nhà kính. Mỗi năm, công ty cung cấp hơn 450 triệu ngọn giống, 200 triệu cành hoa, cùng hàng triệu chậu hoa; khoảng 50% sản lượng hoa được xuất khẩu. Quy mô sản xuất và hệ thống phân phối ngày càng mở rộng đã đưa Dalat Hasfarm trở thành một trong những thương hiệu hoa tươi hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Điểm nổi bật trong hoạt động của doanh nghiệp là quy trình sản xuất khép kín, từ thử nghiệm, lai tạo giống mới, sản xuất cây giống, chăm sóc, quản lý chất lượng trong và sau thu hoạch đến bảo quản, phân phối. Việc kiểm soát đồng bộ từng công đoạn giúp sản phẩm đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường, tạo nền tảng cho sản xuất ổn định và phát triển lâu dài.

Hiện hoa tươi của Dalat Hasfarm đã có mặt tại hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Đài Loan, Australia... Trong đó, thị trường Nhật Bản - nơi có những yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng và tiêu chuẩn sản phẩm cũng đã trở thành một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng của doanh nghiệp, chiếm hơn 20% sản lượng hoa xuất khẩu mỗi năm.

Sơ chế và đóng gói hoa phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu tại Công ty Dalat Hasfarm

Từ câu chuyện của Dalat Hasfarm có thể thấy, hành trình vươn xa của hoa Đà Lạt không chỉ được tạo nên bởi điều kiện tự nhiên thuận lợi mà còn nhờ tư duy đầu tư dài hạn, ứng dụng công nghệ, đổi mới giống và tổ chức sản xuất chuyên nghiệp. Đằng sau mỗi cành hoa đạt chuẩn xuất khẩu là sự kết nối của nhiều công đoạn, từ nghiên cứu giống, chăm sóc, thu hoạch đến bảo quản và đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Đó cũng là bức tranh rộng hơn của ngành hoa Lâm Đồng hôm nay, nơi người nông dân, doanh nghiệp, nhà vườn, đơn vị kinh doanh và nghệ nhân cùng góp sức tạo nên chuỗi giá trị. Mỗi chủ thể có một vai trò riêng nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của hoa Đà Lạt.

Festival Hoa - nhịp cầu kết nối để ngành hoa vươn xa

Nếu những vườn hoa là nơi khởi nguồn của sắc màu thì Festival Hoa chính là không gian để vẻ đẹp ấy được giới thiệu rộng rãi, đồng thời kết nối những người đang ngày ngày làm nên giá trị của ngành hoa.

Ông Phan Thanh Sang, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt cho biết, tại Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, đơn vị sẽ tổ chức chuỗi 16 chương trình hưởng ứng, hướng đến tôn vinh người trồng hoa, doanh nghiệp, nhà vườn, nghệ nhân và các đối tác trong nước, quốc tế.

Hoa đồng tiền tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phục vụ thị trường nội địa

Trong chuỗi 16 hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, nhiều chương trình được tổ chức nhằm giới thiệu sự phong phú của hoa Đà Lạt, đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối và xúc tiến thương mại. Nổi bật là Không gian hoa tại khu vực đối diện chùa Quan Thế Âm, bên Hồ Xuân Hương, với diện tích khoảng 1.000 m², trưng bày các tiểu cảnh nghệ thuật và nhiều giống hoa mới. Tại Trường Cao đẳng Đà Lạt, Triển lãm quốc tế hoa lan Hồ điệp Lâm Đồng quy tụ doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Đài Loan, Hà Lan, Trung Quốc, kết hợp trưng bày, hội thảo xuất khẩu và kết nối giao thương.

Bên cạnh đó, Triển lãm hoa tươi nghệ thuật quốc tế với sự tham gia của 14 florist nước ngoài và các nghệ nhân Việt Nam sẽ mang đến những tác phẩm sáng tạo, trình diễn áo hoa và hoạt động chia sẻ kỹ thuật cắm hoa. Đặc biệt, chương trình diễu hành 1.000 xe đạp trang trí hoa tươi quanh Hồ Xuân Hương, kết nối hơn 1.000 chủ shop hoa, vựa hoa và đơn vị kinh doanh từ 34 tỉnh, thành phố, không chỉ quảng bá sắc hoa Đà Lạt mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia khi toàn bộ xe đạp sau sự kiện được trao tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Lâm Đồng.

Lâm Đồng là tỉnh đi đầu trong sản xuất hoa lan Hồ điệp của cả nước

Cùng với đó, đêm gala “Vũ điệu sắc hoa - Nơi tôn vinh, tri ân, kết nối những người trồng hoa và yêu hoa” vào tối 18/12 sẽ là dịp gặp gỡ giữa các nhà vườn, doanh nghiệp, đối tác quốc tế và hệ thống phân phối. Sự hiện diện của các nhà vườn hoa lan Hồ điệp tại Đài Loan, Hà Lan; những doanh nghiệp, trang trại hoa lớn của Lâm Đồng cùng các florist đến từ Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Hàn Quốc, Malaysia góp phần tạo nên không gian giao lưu đa chiều, mở rộng cơ hội hợp tác cho ngành hoa.

Không dừng lại ở các hoạt động thưởng lãm, Festival còn chú trọng chiều sâu chuyên ngành thông qua hội thảo khoa học và công nghệ về ứng dụng giống hoa mới, công nghệ mới và chuyển đổi số trong sản xuất; các tour trải nghiệm tại trang trại hoa công nghệ cao; phiên chợ Rau Hoa tại quảng trường Lâm Viên. Những hoạt động này giúp du khách hiểu hơn về quy trình sản xuất, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp, nhà vườn trực tiếp giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và tiếp cận người tiêu dùng.

Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hoa lan Hồ điệp live stream giới thiệu sản phẩm đến khách hàng

Từ những người nông dân cần mẫn chăm sóc từng luống hoa, những doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư công nghệ, đến các chủ cửa hàng, nghệ nhân sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật, tất cả đều là những mắt xích làm nên sức sống của ngành hoa Lâm Đồng.

Khi sắc hoa được nâng đỡ bởi khoa học công nghệ, chất lượng, thương hiệu và sự liên kết trong toàn chuỗi giá trị, hoa Đà Lạt sẽ có thêm cơ hội chinh phục những thị trường rộng lớn hơn. Và từ cao nguyên ngàn hoa, hành trình ấy sẽ tiếp tục được viết nên bằng tâm huyết của những người trồng hoa, sự đồng hành của doanh nghiệp và khát vọng đưa thương hiệu hoa Lâm Đồng vươn xa trên thị trường quốc tế.