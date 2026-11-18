Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn chủ trì cuộc họp về tổ chức khai mạc, bế mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Sáng 18/11, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn chủ trì cuộc họp, nghe báo cáo kịch bản chương trình khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 và chương trình bế mạc kết hợp với nghệ thuật Chào năm mới 2027.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Theo dự kiến, Lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 sẽ được tổ chức vào tối 12/12/2026 tại quảng trường Lâm Viên, sớm hơn 1 tuần so với kế hoạch trước đó. Điều này đòi hỏi các đơn vị phải khẩn trương hoàn thiện kịch bản, hoàn tất công tác chuẩn bị và đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá sự kiện.

Đại diện các sở, ngành, địa phương tham dự cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện đơn vị tổ chức đã trình bày khái quát những ý tưởng về thiết kế sân khấu, kịch bản chi tiết của 2 sự kiện. Ý tưởng xuyên suốt là sự giao hòa, hội tụ của cao nguyên, đại ngàn và biển cả; đồng thời làm nổi bật những giá trị, tiềm năng của Lâm Đồng mới.

Đại diện đơn vị tổ chức sự kiện trình bày ý tưởng cho lễ khai mạc

Lễ khai mạc dự kiến hơn 100 phút, gồm phần lễ kéo dài 30 phút, và phần nghệ thuật với 3 chương chính. Đây là sự kết hợp của âm nhạc, ánh sáng và màu sắc, thể hiện không gian Lâm Đồng tràn ngập sắc hoa, đa dạng sắc màu văn hóa các dân tộc và tôn vinh những con người đã làm nên giá trị của Lâm Đồng.

Đại diện đơn vị tổ chức sự kiện trình bày ý tưởng cho lễ bế mạc

Đối với chương trình bế mạc kết hợp với Chào năm mới 2027, sự kiện dự kiến kéo dài 6 giờ đồng hồ với 3 nội dung chính, gồm chương trình giao lưu nhóm nhảy hiện đại thanh thiếu niên tỉnh Lâm Đồng; chương trình bế mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 và chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2027.

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Lâm Đồng Trần Thanh Hoài đề nghị lễ khai mạc cần làm rõ thông điệp của Festival Hoa Đà Lạt năm 2026 là không gian hội tụ, giao thoa và lan tỏa những giá trị nổi bật của Lâm Đồng mới

Sau khi nghe các đơn vị tổ chức sự kiện trình bày ý tưởng, kịch bản dự kiến, đại diện các sở, ngành, địa phương đã góp ý về nội dung, thời lượng, phương án tổ chức và công tác phối hợp thực hiện.

Các ý kiến tập trung vào việc bảo đảm tính nghệ thuật, tính sáng tạo, sự hấp dẫn nhưng vẫn làm nổi bật chủ đề Festival Hoa Đà Lạt năm nay, nhất là những nét đặc trưng về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và con người của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp thu, thông tin thêm một số nội dung liên quan đến kịch bản chương trình

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn đề nghị các đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, tiếp tục rà soát, hoàn thiện kịch bản các chương trình theo hướng cô đọng, giàu cảm xúc, có điểm nhấn và tạo được sức lan tỏa. Trong đó, cần chú trọng sự kết nối giữa các tiết mục, bảo đảm tính thống nhất về nội dung, thông điệp và chủ đề; đồng thời khai thác hiệu quả các yếu tố âm thanh, ánh sáng, công nghệ trình diễn hiện đại.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn phát biểu kết luận cuộc họp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp, đẩy nhanh tiến độ triển khai những nhiệm vụ được giao; rà soát kỹ các điều kiện về sân khấu, kỹ thuật, an ninh, trật tự, an toàn và phương án đón tiếp đại biểu, người dân, du khách. Công tác truyền thông cần được triển khai sớm, đa dạng hình thức, góp phần quảng bá hình ảnh Lâm Đồng - vùng đất hội tụ sắc hoa, âm nhạc, văn hóa và những tiềm năng phát triển mới.