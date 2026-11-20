Tại cuộc họp, đơn vị tổ chức trình bày ý tưởng thiết kế sân khấu và kịch bản hai sự kiện theo hướng giao hòa, hội tụ giữa cao nguyên, đại ngàn và biển cả, làm nổi bật giá trị và tiềm năng của Lâm Đồng mới.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Dương Phong

Lễ khai mạc, dự kiến kéo dài hơn 100 phút, gồm phần lễ (30 phút) và phần nghệ thuật (3 chương chính). Chương trình kết hợp âm nhạc, ánh sáng và màu sắc, khắc họa không gian Lâm Đồng rực rỡ sắc hoa, đa dạng văn hóa các dân tộc và tôn vinh con người địa phương, chương trình bế mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 và chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2027.

Đại diện các sở, ngành, địa phương đóng góp ý kiến về nội dung, thời lượng, phương án tổ chức và phối hợp thực hiện. Các ý kiến nhấn mạnh tính nghệ thuật, sáng tạo, sức hấp dẫn và đặc trưng thiên nhiên, văn hóa, con người của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Dương Phong

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đề nghị các đơn vị tiếp thu đầy đủ góp ý, rà soát và hoàn thiện kịch bản cô đọng, giàu cảm xúc, có điểm nhấn và sức lan tỏa. Các tiết mục cần kết nối chặt chẽ, thống nhất chủ đề, khai thác hiệu quả âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình diễn hiện đại.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp, đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ được giao; rà soát kỹ sân khấu, kỹ thuật, an ninh trật tự, an toàn và phương án đón tiếp đại biểu, người dân, du khách. Công tác truyền thông cần triển khai sớm, đa dạng hình thức để quảng bá hình ảnh Lâm Đồng - vùng đất hội tụ sắc hoa, âm nhạc, văn hóa và tiềm năng phát triển mới.