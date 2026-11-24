Yếu tố văn hóa bản địa luôn được xã biên giới Quảng Trực đặc biệt quan tâm

Từ bản sắc văn hóa đến sản phẩm du lịch

Đồi cỏ hồng Đạ Nghịt, phường Lang Biang - Đà Lạt rộn ràng hơn thường ngày trong sáng 21/11. Giữa sắc hồng của cỏ, người Cơ Ho khoác lên mình trang phục truyền thống, giới thiệu nhạc cụ, ẩm thực, rượu cần và sản phẩm địa phương.

Tiếng nhạc vang lên, những hoạt động giao lưu văn hóa và cuộc đua ngựa không yên thu hút sự chú ý của du khách. Không gian thiên nhiên vốn đã hấp dẫn nay có thêm những trải nghiệm gắn với đời sống bản địa.

Đây cũng là cách để văn hoá Cơ Ho hiện diện rõ hơn trong hành trình khám phá Lang Biang. Cồng chiêng, điệu múa, trang phục thổ cẩm, ẩm thực và những câu chuyện gắn với núi rừng có thể trở thành trải nghiệm riêng, bổ sung cho các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng.

Vẻ đẹp trong các điệu múa truyền thống của người Cơ Ho tại Lễ khai mạc Mùa hội cỏ hồng do phường Lang Biang - Đà Lạt tổ chức. (Ảnh: Tuấn Linh)

Khi được kết nối với mùa cỏ hồng, hồ Đan Kia - Suối Vàng và núi Lang Biang, những giá trị ấy góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch, tạo thêm lý do để du khách lưu lại lâu hơn và sử dụng các dịch vụ tại địa phương.

Tại phường Cam Ly - Đà Lạt, chương trình nghệ thuật “Âm vang đại ngàn” dự kiến diễn ra trong tháng 12 tại Khu du lịch Cao Nguyên Hoa Đà Lạt. Hơn 30 nghệ nhân, diễn viên đã tập luyện gần 3 tháng để tái hiện lễ cưới hỏi truyền thống của người Cơ Ho Lạch, kết hợp các tiết mục dân ca, múa và cồng chiêng. Chương trình dự kiến có hơn 100 người tham gia, phục vụ khoảng 1.500 lượt khách trong 3 ngày.

Già làng Kra Jan K’Mơ trực tiếp hướng dẫn phục dựng nghi lễ cưới hỏi. Sự tham gia của người am hiểu phong tục giúp chương trình chuyển tải câu chuyện văn hóa của cộng đồng, đồng thời tạo cơ hội để nghệ nhân thực hành, giới thiệu di sản và có thêm việc làm từ du lịch.

Chị H'Bình là Tổ trưởng Tổ hợp tác dệt thổ cẩm truyền thống tổ dân phố Đắk Nia, phường Đông Gia Nghĩa, được mẹ truyền nghề khi mới 12 tuổi. (Ảnh: tư liệu)

Tại phường Đông Gia Nghĩa, chị H’Bình, Tổ trưởng Tổ hợp tác dệt thổ cẩm Đắk Nia, đã gắn bó với khung dệt gần 30 năm. Từ những tấm vải truyền thống, phụ nữ Mạ làm thành váy áo, khăn, túi xách và nhiều vật dụng phù hợp với nhu cầu hiện nay. Hoa văn, màu sắc đặc trưng nhờ đó có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng.

Được mẹ truyền nghề từ năm 12 tuổi, chị H’Bình từng lo nghề dệt mai một khi người trẻ ít mặn mà với khung cửi. Việc thổ cẩm được giới thiệu tại các sự kiện, lễ hội và ứng dụng vào những mặt hàng mới giúp chị có thêm động lực duy trì nghề, truyền dạy cho thế hệ sau.

Lễ hội Katê năm 2026 giới thiệu nhiều nét đặc sắc của đồng bào Chăm. (Ảnh: tư liệu)

Ở phía Đông Lâm Đồng, Lễ hội Katê năm 2026 tại tháp Pô Sah Inư, phường Phú Thủy và Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm ở xã Bắc Bình giới thiệu nhiều nét đặc sắc của đồng bào Chăm. Bên cạnh nghi lễ truyền thống là các hoạt động trình diễn nghề dệt thổ cẩm, làm gốm, giới thiệu ẩm thực, bánh gừng và nghệ thuật dân gian. Qua đó, sản phẩm thủ công và ẩm thực có thêm cơ hội đến với khách tham quan.

Để cộng đồng hưởng lợi từ văn hóa

Tại buôn Buôr, xã Cư Jút, những ngôi nhà dài, bến nước, khung dệt, ché rượu cần và âm nhạc dân gian vẫn hiện diện trong đời sống người Êđê. Nghệ nhân Ưu tú Y Sim Êban mong muốn nhạc cụ truyền thống, làn điệu dân gian sẽ trở thành sản phẩm trải nghiệm khi buôn làng phát triển du lịch cộng đồng. Nghệ nhân nhờ đó có thêm cơ hội biểu diễn, giới thiệu văn hóa và tạo thu nhập.

Căn nhà dài truyền thống tại buôn Buôr, xã Cư Jút. (Ảnh: Dương Phong)

Địa phương đang nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch cộng đồng tại buôn Buôr, gắn với nhà dài, ẩm thực, trang phục, âm nhạc, nghề dệt và lễ hội. Đây cũng là hướng đi đang được nhiều địa phương quan tâm: đưa những giá trị văn hóa sẵn có thành sản phẩm du lịch, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân.

Tuy nhiên, để di sản tạo ra sinh kế, nghệ nhân phải được trả thù lao xứng đáng, người làm nghề có thị trường tiêu thụ sản phẩm, các hộ dân có cơ hội tham gia cung cấp dịch vụ. Doanh nghiệp du lịch và cơ sở lưu trú cũng cần kết nối những trải nghiệm văn hóa với hành trình của du khách.

Đoàn công tác do Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn làm Trưởng đoàn tham quan mô hình Du lịch cộng đồng ở Cư Jút. (Ảnh: tư liệu)

Việc khai thác phải đi cùng gìn giữ bản sắc. Cồng chiêng, nghi lễ, phong tục không thể bị tách khỏi đời sống cộng đồng hoặc tùy tiện thay đổi để phục vụ giải trí. Người nắm giữ di sản phải là chủ thể trong quá trình giới thiệu, thực hành và truyền dạy.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 tạo thêm cơ hội quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng của các cộng đồng dân tộc. Nhưng hiệu quả không chỉ được tính bằng số chương trình hay lượng khách tham dự, mà còn ở những sản phẩm tiếp tục được duy trì sau lễ hội, những đơn hàng đến với người dệt và thu nhập có thêm từ hoạt động du lịch.

Khi người dân có thể sống bằng nghề, nghệ nhân có thêm cơ hội thực hành và truyền dạy, di sản sẽ được gìn giữ từ chính đời sống cộng đồng. Đó cũng là giá trị lâu dài mà Festival hướng đến khi kết nối văn hóa bản địa với sinh kế.