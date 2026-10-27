Festival Hoa Đà Lạt 2026: Khi mỗi người dân là một đại sứ

Chi hội Phụ nữ thôn Từ Liêm, xã Nam Ban Lâm Hà chăm chút tuyến đường hoa trên địa bàn. (Ảnh: Hoàng Sa)

Tạo dựng nên những dáng hoa đầy hương sắc

Trên tuyến đường thôn Từ Liêm, xã Nam Ban Lâm Hà, những khóm mai Nhật vàng tươi nối tiếp nhau bên thảm cỏ lạc xanh mướt. Không chỉ có những công trình trang trí cầu kỳ, vẻ đẹp đường quê được vun đắp bằng sự chăm chút tỉ mỉ của bà con.

Từng khóm hoa được tưới nước, làm cỏ. Hai bên đường được dọn dẹp sạch sẽ. Sắc hoa ấy không chỉ báo hiệu mùa hội đang đến gần, mà còn kể câu chuyện về trách nhiệm của người dân với nơi mình sinh sống.

Lực lượng dân quân xã Nam Ban Lâm Hà chăm sóc cảnh quan đơn vị, thiết thực chào mừng lễ kỷ niệm, hưởng ứng phong trào "Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh"

Bà Trần Thị Loan, Chi hội Phụ nữ thôn Từ Liêm chia sẻ, đoạn đường hoa do người dân địa phương tự trồng và chăm sóc. Bà con cùng góp công trồng hoa, giữ cỏ xanh, vệ sinh hai bên đường để làm đẹp cảnh quan.

"Với người dân trong thôn, chăm chút con đường cũng là cách cùng nhau giữ gìn môi trường, xây dựng nếp sống văn minh ở khu dân cư", bà Loan chia sẻ.

Phụ nữ các địa phương hưởng ứng trồng hoa, cây xanh hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Tinh thần ấy được tiếp nối trong “Ngày thứ bảy vì môi trường” do xã Nam Ban Lâm Hà phát động, gắn với chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh”.

Sau lễ phát động, cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân cùng ra quân thu gom rác, khơi thông cống rãnh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, trồng mới và chăm sóc cây xanh.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã Nam Ban Lâm Hà hưởng ứng chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh”. (Ảnh: Hoàng Sa)

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Văn Châu cho biết: "Địa phương tích cực kêu gọi mỗi cơ quan, trường học, hộ gia đình và người dân đóng góp bằng những việc làm thiết thực. Từ trồng thêm hoa đến giữ sạch nơi công cộng. Tất cả tạo môi trường xanh, sạch, đẹp cho xóm làng".

Không chỉ ở Nam Ban Lâm Hà, chiến dịch đã thu hút hơn 85 xã, phường trên địa bàn xây dựng kế hoạch hưởng ứng bằng tuyến đường hoa, tiểu công viên và công trình cảnh quan.

Đơn cử như tại phường Lâm Viên - Đà Lạt đã có 17/17 tổ dân phố đăng ký thực hiện. Phường Xuân Trường - Đà Lạt có 3 trường học và 12 tổ dân phố đăng ký công trình chào mừng.

Hội viên, phụ nữ phường Lang Biang - Đà Lạt dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng, chăm sóc hoa dọc các tuyến đường trên địa bàn

Phường Xuân Hương - Đà Lạt có 52 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ dân phố và hộ gia đình đăng ký 61 công trình. Hội thi “Mỗi tổ dân phố một tuyến đường hoa” của phường Cam Ly - Đà Lạt có 16 tuyến, trong đó 7 tổ dân phố đã triển khai....

Còn ở vùng biển, phường Phú Thủy phối hợp trồng 1.300 cây xanh tại công viên Đồi Bằng Lăng - Dốc lầu ông Hoàng vào cuối tháng 9/2026. Ở phường Mũi Né, sắc hoa đi cùng những việc làm sạch bờ biển, thu gom rác, chỉnh trang đường phố với sự tham gia của tổ dân phố, đoàn thể và người dân.

Du khách nước ngoài chung tay tham gia thu dọn rác thải đại dương khu vực Mũi Né. (Ảnh: Minh Vân)

Mỗi địa phương góp một dáng vẻ riêng. Từ đường quê đến phố biển, những “dáng hoa” của Festival vì thế được tạo dựng không chỉ bằng cây, hoa mà còn bằng công sức và ý thức cộng đồng.

Cộng đồng cùng lan tỏa

Nếu những tuyến đường hoa tạo nên diện mạo đón hội thì lời ca, điệu múa, nét vẽ và các hoạt động giao lưu làm nên sức sống của ngày hội cộng đồng.

Với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 mở ra nhiều cách tham gia. Người dân không chỉ đến thưởng thức mà còn trực tiếp góp phần giới thiệu văn hóa, sản vật và hình ảnh quê hương.

Không gian biểu diễn ngoài trời đang trở thành điểm hẹn của âm nhạc tại Đà Lạt. (Ảnh: Tư liệu)

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 gồm 12 chương trình chính và 28 chương trình hưởng ứng. Các hoạt động trọng tâm tập trung trong tháng 12 tại khu vực Đà Lạt.

Chuỗi hoạt động đang được chuẩn bị gồm: trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh; Phiên chợ rau, hoa và phố trà, cà phê, rượu vang; Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam năm 2026...

Trong không khí chuẩn bị ấy, nhiều câu lạc bộ văn nghệ ở phường Cam Ly - Đà Lạt đang tập luyện để biểu diễn trong khuôn khổ Festival.

Chị Kra Jan Glư, người dân địa phương, chia sẻ: “Tôi đã tham gia biểu diễn tại nhiều mùa Festival Hoa Đà Lạt. Tôi cảm thấy rất vui vì bản thân được hòa chung với sự kiện lớn của tỉnh và có thể lan tỏa lời ca, điệu múa, bản sắc văn hóa dân tộc Cơ Ho đến bạn bè, du khách gần xa”.

Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang năm 2026 đang chuẩn bị chu đáo để diễn ra thành công

Ông Nguyễn Đắc Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Lạc Dương cho biết, địa phương đang triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng, trong đó có chương trình “Liên hoan văn hóa cồng chiêng và ẩm thực kết hợp trò chơi dân gian” năm 2026 tại phường Lang Biang - Đà Lạt.

"Địa phương phối hợp tổ chức giải bóng đá U15 và liên hoan văn nghệ quần chúng. Xã cũng dự kiến tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam hướng tới Festival. Những hình thức giao lưu này tạo thêm không gian để người dân gặp gỡ, gắn kết và giới thiệu nét đặc sắc của cộng đồng với bạn bè, du khách", ông Việt thông tin.

Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh cũng tích cực chuẩn bị tiết mục văn hóa nghệ thuật, giới thiệu đặc sản địa phương, kết hợp các hoạt động văn hóa, thể thao. Ngày hội còn được đón chào bằng nét vẽ của thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng...

Các em thiếu nhi tham gia vòng chung kết Hội thi Vẽ tranh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng năm 2026 tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Đặng Hiền)

Sự cộng hưởng còn đến từ doanh nghiệp, hiệp hội và các tổ chức cùng đăng ký góp sức. Ban Tổ chức đang tiếp nhận, rà soát những đề xuất như: diễu hành xe hoa, trang trí hoa của Dalat Hasfarm; diễu hành xe hoa của Công ty Thành Thành Công; Triển lãm Tem bưu chính của Hội Tem Lâm Đồng...

Một người chăm hoa trước ngõ. Một nhóm phụ nữ làm đẹp đường quê. Một thanh niên giữ sạch khu dân cư. Một nghệ nhân gửi bản sắc vào lời ca, điệu múa hay một em nhỏ vẽ sắc hoa đều có thể góp phần lan tỏa Festival.

Khi những đóng góp ấy cùng hòa nhịp, lễ hội không chỉ có những không gian rực rỡ mà còn có sự gắn kết và niềm tự hào của cộng đồng. Đó là nền tảng để mỗi người Lâm Đồng trở thành một "đại sứ" Festival Hoa 2026 bằng chính việc làm, tình yêu và trách nhiệm với quê hương.