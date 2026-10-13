Festival Hoa Đà Lạt 2026: Kết nối sắc hoa, đánh thức tiềm năng du lịch Lâm Đồng

Công nhân hoàn thiện những công đoạn cuối cùng tại không gian hoa bên hồ Xuân Hương (đường Trần Quốc Toản) của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 11 năm 2026 được kỳ vọng tạo cú hích cho du lịch Lâm Đồng trong mùa cao điểm cuối năm. Với chủ đề “Đà Lạt-Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc,” sự kiện không chỉ mang đến không gian thưởng lãm hoa và các chương trình nghệ thuật mà còn hướng đến kết nối sản phẩm du lịch, quảng bá nông nghiệp, văn hóa, ẩm thực và cảnh quan đặc trưng của địa phương.

​Dự kiến khai mạc ngày 19/12, Festival 2026 được định hướng mở rộng không gian tổ chức, đưa sắc hoa đến nhiều xã, phường, thay vì tập trung chủ yếu tại trung tâm Đà Lạt. Qua đó, tỉnh kỳ vọng tạo thêm sản phẩm trải nghiệm, thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú và phân bổ dòng khách đến nhiều địa bàn.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết Festival lần thứ 11 được định hướng có những điểm mới, khác biệt về quy mô và chất lượng, phù hợp với vị thế của tỉnh Lâm Đồng mới, qua đó mở rộng dư địa phát triển cho địa phương.

Trong bối cảnh đó, Festival không chỉ là sự kiện văn hóa mà còn là cơ hội thúc đẩy kinh doanh dịch vụ, khuyến khích chi tiêu và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến. Từ chính sách ưu đãi của doanh nghiệp đến các tuyến đường hoa, công trình cảnh quan và hoạt động quảng bá, nhiều địa phương đang chuẩn bị điều kiện để đón khách.

​Đa dạng sản phẩm, tăng sức hút cho mùa du lịch cuối năm

Qua nhiều kỳ tổ chức, Festival Hoa Đà Lạt đã góp phần định vị thương hiệu du lịch địa phương. Với kỳ vọng thu hút đông du khách trong năm 2026, việc kết nối hoạt động thưởng lãm hoa với nghỉ dưỡng, tham quan, trải nghiệm nông nghiệp và khám phá văn hóa bản địa được xem là hướng đi quan trọng.

​Thay vì chỉ tham quan các khu vực trang trí hoa hoặc dự chương trình nghệ thuật, du khách có thể kết hợp khám phá cảnh quan, tìm hiểu đời sống cộng đồng và thưởng thức ẩm thực đặc trưng. Cách tiếp cận này tạo điều kiện để doanh nghiệp xây dựng hành trình phong phú, đồng thời giúp những sản phẩm du lịch chưa được nhiều người biết đến có thêm cơ hội tiếp cận thị trường.

​Một trong những giải pháp kích cầu là khuyến khích người dân trải nghiệm các điểm đến ngay tại địa phương. Tại Lâu đài Rượu vang RĐ, phường Phú Thủy, người dân Lâm Đồng được áp dụng giá vé 120.000 đồng cho hoạt động tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu văn hóa. Chương trình ưu đãi kéo dài đến hết ngày 31/12.

Tàu phục vụ du khách đi tuyến từ Ga Đà Lạt đến Ga Trại Mát (Lâm Đồng). (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

​Trong khi đó, Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn giảm 40% giá vé tuyến Đà Lạt-Trại Mát cho người dân trong tỉnh đến hết ngày 31/10. Với chính sách này, vé thấp nhất từ 70.000 đồng/lượt giảm còn khoảng 42.000 đồng/lượt.

Những chương trình ưu đãi góp phần giảm chi phí, tạo thêm lựa chọn vui chơi và khuyến khích người dân khám phá các điểm đến trong tỉnh. ​

Cùng với kích cầu bằng giá vé, các cơ sở lưu trú cũng chú trọng nâng cấp cảnh quan và chất lượng phục vụ. Các đơn vị, các phường, xã đang chỉnh trang khuôn viên, sơn sửa, trồng mới và chăm sóc vườn hoa, bổ sung các điểm nhấn phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh của du khách. Doanh nghiệp dịch vụ cam kết duy trì giá phòng ổn định, hướng đến hình ảnh điểm đến thân thiện, hiếu khách.

​Sức hấp dẫn của một sự kiện không chỉ nằm ở số lượng chương trình mà còn ở khả năng tạo ra những trải nghiệm nối tiếp nhau. Khi du khách có thêm điểm tham quan và dịch vụ phù hợp, cơ hội kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu và quay trở lại địa phương cũng được mở rộng.

Vì vậy, Festival được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, nhà vườn và các đơn vị cung cấp dịch vụ. Sự liên kết này sẽ góp phần đưa du khách từ nhu cầu ngắm hoa đến những hành trình khám phá đa dạng hơn trên địa bàn Lâm Đồng.

​Mở rộng không gian hoa, xây dựng điểm đến xanh và thân thiện

Một điểm nhấn của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 11 là mở rộng không gian hoa ra ngoài khu vực trung tâm, gắn hoạt động trang trí với chỉnh trang đô thị và xây dựng cảnh quan tại các xã, phường. Chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh” đã được triển khai, với hơn 70 xã, phường xây dựng kế hoạch hưởng ứng thông qua các tuyến đường hoa, tiểu công viên và công trình cảnh quan.

​Tại khu vực phía Đông tỉnh, nhiều địa phương tận dụng dịp chuẩn bị Festival để làm mới đường phố và không gian công cộng. Những công trình được triển khai theo điều kiện thực tế từng địa bàn, vừa tạo điểm nhấn cho hành trình tham quan, vừa cải thiện môi trường sống của người dân.

​Tại phường Phú Thủy, khu vực cửa ngõ Khu du lịch quốc gia Mũi Né, địa phương đã phối hợp trồng 1.300 cây xanh tại Công viên Đồi Bằng Lăng vào cuối tháng 9, hưởng ứng Festival. Công trình tiếp nối hoạt động trồng hơn 600 cây bằng lăng trên tuyến đường Nguyễn Thông và khu vực sườn đồi tháp Pô Sah Inư trong hai năm qua.

Du khách tham quan không gian hoa tại đường Lê Đại Hành, trung tâm thành phố Đà Lạt. (Ảnh minh họa: Nguyễn Dũng/TTXVN)

​Việc bổ sung cây xanh, chỉnh trang công viên và các tuyến đường góp phần tạo cảnh quan tại những khu vực đón khách, đồng thời nâng cao chất lượng không gian công cộng. Đây cũng là cách để tinh thần Festival lan tỏa đến những điểm du lịch ngoài khu vực Đà Lạt.

​Tại phường Mũi Né, công tác xây dựng hình ảnh điểm đến bắt đầu từ những việc thiết thực như vệ sinh môi trường, thu gom rác, chỉnh trang đường phố và giữ gìn cảnh quan ven biển. Các tổ dân phố, đoàn thể và người dân cùng tham gia thực hiện.

Ở khu vực nông thôn, trong đó có xã Đức Linh và một số xã miền núi, các tuyến đường hoa tiếp tục được duy trì với sự tham gia của người dân và hội viên các đoàn thể. Dù không phải công trình quy mô lớn, những tuyến đường được chăm sóc thường xuyên vẫn góp phần làm đẹp khu dân cư, cải thiện không gian công cộng và nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan.

​Việc mở rộng không gian hoa giúp Festival hiện diện trong đời sống cộng đồng, từ các điểm trang trí tập trung đến đường phố, công viên và khu dân cư. Du khách nhờ đó có thể cảm nhận không khí lễ hội trên nhiều chặng hành trình, thay vì chỉ tại một số địa điểm tổ chức chương trình.

​Một du khách đến từ thành phố Đà Nẵng cho biết trong thời gian đến Lâm Đồng, anh nhận thấy nhiều tuyến đường và khu vực công cộng đang được chỉnh trang, trồng thêm hoa. Anh mong muốn địa phương có thêm những không gian hoa đẹp, điểm tham quan và khu vực chụp ảnh để du khách thuận tiện khám phá.

​Những kỳ vọng này cho thấy cảnh quan là một phần quan trọng của trải nghiệm du lịch, bên cạnh chương trình nghệ thuật và hoạt động giải trí. Tuy nhiên, để công trình phát huy giá trị lâu dài, việc trồng hoa, cây xanh cần đi đôi với chăm sóc, bảo dưỡng và duy trì vệ sinh môi trường. Khi được gìn giữ sau mùa lễ hội, những không gian này sẽ tiếp tục phục vụ người dân và du khách.

Nhà vườn, doanh nghiệp chung tay lan tỏa giá trị Festival

Để tạo nên những không gian hoa phục vụ Festival, các nhà vườn đang tích cực chuẩn bị những lứa hoa mới, điều chỉnh thời điểm sinh trưởng để đáp ứng nhu cầu trang trí, triển lãm và trưng bày. Với người trồng hoa, sự kiện không chỉ là dịp giới thiệu thành quả lao động mà còn mở ra cơ hội quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng và tìm kiếm đầu ra.

Sắc hồng rực rỡ của mai anh đào trên nhiều con đường trung tâm của thành phố Đà Lạt. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Khi hoạt động trưng bày gắn với câu chuyện của người sản xuất và quá trình chăm sóc hoa, Festival sẽ có thêm chiều sâu trải nghiệm. Du khách không chỉ thưởng lãm vẻ đẹp của hoa mà còn hiểu hơn về ngành sản xuất góp phần tạo dựng thương hiệu Đà Lạt. Đồng thời, người trồng hoa có cơ hội mở rộng thị trường, trao đổi kinh nghiệm và nắm bắt nhu cầu tiêu dùng.

​Bên cạnh nhà vườn, doanh nghiệp cũng tham gia cùng chính quyền xây dựng các không gian hoa và công trình trang trí. Việc xã hội hóa nguồn lực góp phần bổ sung điểm nhấn cảnh quan, giảm áp lực ngân sách và tăng sự đồng hành của khu vực tư nhân trong tổ chức sự kiện.

Để nguồn lực xã hội hóa phát huy hiệu quả, các công trình cần bảo đảm đồng bộ với quy hoạch cảnh quan, thuận tiện cho người sử dụng và có phương án duy trì sau sự kiện. Bên cạnh đó, công tác tổ chức, quảng bá, hậu cần, giao thông, an ninh trật tự và y tế cũng cần được chuẩn bị chu đáo nhằm bảo đảm trải nghiệm của du khách.

Từ kinh nghiệm qua 10 kỳ tổ chức, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 11 hướng đến cách làm có tính kết nối rộng hơn, trong đó chính quyền, người dân, nhà vườn và doanh nghiệp cùng góp sức. Sự kiện cũng là dịp quảng bá hình ảnh Lâm Đồng mới, kết nối các giá trị cảnh quan, văn hóa và sản phẩm đặc trưng từ Đà Lạt, Bảo Lộc, Gia Nghĩa đến Phan Thiết, Mũi Né.

​Sức lan tỏa của Festival không chỉ được đo bằng quy mô chương trình nghệ thuật hay những không gian trưng bày hoa mà còn thể hiện qua chất lượng dịch vụ, diện mạo điểm đến và sự phong phú của sản phẩm du lịch.

Khi sắc hoa kết nối đô thị với nông thôn, cao nguyên với vùng ven biển, sự kiện sẽ góp phần tạo thêm hành trình trải nghiệm cho du khách, thúc đẩy du lịch cuối năm và chuyển hóa giá trị văn hóa thành động lực phát triển kinh tế địa phương.