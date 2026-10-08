Festival Hoa Đà Lạt 2026 hướng tới nhiều đổi mới, khác biệt

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn (bên phải) chủ trì cuộc họp báo cung cấp thông tin về công tác chuẩn bị Festival hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI dự kiến khai mạc ngày 19/12. Chương trình Chào năm mới 2027 kết hợp bế mạc Festival dự kiến diễn ra ngày 31/12.

Đến nay, 11 chương trình chính cơ bản đã có kế hoạch triển khai. Riêng chương trình khai mạc và Chào năm mới 2027 kết hợp bế mạc đang được hoàn thiện ý tưởng. Ban Tổ chức đã tiếp nhận 6 phương án đề xuất từ các chuyên gia.

Các địa phương khu vực trung tâm Đà Lạt chỉnh trang khuôn viên, tiểu cảnh chào mừng Festival hoa năm 2026

Một trong những điểm được tỉnh Lâm Đồng chú trọng là mở rộng không gian Festival, đưa hoa trở thành điểm nhấn không chỉ tại khu vực trung tâm Đà Lạt.

Chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh” đã được triển khai. Hơn 70 xã, phường xây dựng kế hoạch hưởng ứng, trong đó có các tuyến đường hoa, tiểu công viên, công trình hoa và chỉnh trang cảnh quan.

Nhà báo Lâm Viên, Báo Thanh niên kỳ vọng Festival hoa Đà Lạt sẽ có nhiều đổi mới, có sức lan tỏa mạnh mẽ

Tại họp báo, các cơ quan báo chí đề nghị Festival tiếp tục đổi mới nội dung, tăng sức hút với du khách, đồng thời chú trọng tôn vinh hoa, sản phẩm từ hoa và người trồng hoa.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Festival lần thứ XI có chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”.

Các hoạt động sẽ kết hợp hoa với âm nhạc, màu sắc và văn hóa Đà Lạt, đồng thời mở rộng không gian hoa tại khu vực đô thị và các xã, phường trong tỉnh. Quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt là một trong những không gian trung tâm của Festival.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Nguyễn Thị Bích Ngọc thông tin về công tác chuẩn bị Festival hoa Đà Lạt

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn yêu cầu xây dựng thêm các chương trình, hoạt động bên lề nhằm tăng sức lan tỏa của Festival. Theo lãnh đạo tỉnh, hiệu ứng của lễ hội không nên dừng lại khi Festival kết thúc mà cần tạo ra những giá trị lâu dài, góp phần khẳng định thương hiệu Đà Lạt - thành phố hoa.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các sở, ngành, địa phương tiếp tục đóng góp, hoàn thiện chương trình tổng thể và các nội dung chi tiết. Trong đó, cần rà soát không gian tổ chức, lựa chọn những hoạt động, công trình có khả năng tạo dấu ấn lâu dài cho Đà Lạt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn khẳng định Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI có những điểm mới, khác biệt và khí thế hơn

Các đơn vị được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện ý tưởng, kịch bản, phương án tổ chức và dự toán kinh phí, ưu tiên không gian hoa, triển lãm, đường hoa, tiểu cảnh và chỉnh trang cảnh quan. Công tác quảng bá, hậu cần, giao thông, an ninh trật tự và y tế cũng phải được chuẩn bị đồng bộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn khẳng định Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI có những điểm mới, khác biệt và khí thế hơn các kỳ trước, hướng tới quy mô, chất lượng xứng tầm với tỉnh Lâm Đồng mới và mở ra thêm dư địa phát triển cho địa phương.