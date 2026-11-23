Theo đó, Thường trực Tỉnh uỷ Lâm Đồng thống nhất thời gian tổ chức chương trình khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 vào ngày 20-12-2026. Đồng thời, giao Đảng ủy UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch chi tiết tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026. Trong đó, đề xuất phương án tổ chức, các chương trình, hoạt động hưởng ứng Festival, lựa chọn các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, xúc tiến thương mại đặc sắc, sáng tạo, tạo điểm nhấn nổi bật, góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu Đà Lạt - Lâm Đồng, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ của tỉnh.

Không gian hoa khu vực ven hồ Xuân Hương chào mừng Festival Hoa Đà Lạt 2026. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo kế hoạch, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 có 11 chương trình, hoạt động chính và 25 chương trình, hoạt động hưởng ứng. Với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”, lễ hội hứa hẹn mở ra một không gian trải nghiệm đa sắc màu cho người dân và du khách.