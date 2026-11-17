Festival hoa Đà Lạt 2024: 'Hoa Đà Lạt - Bản giao hưởng sắc màu'
Chạm ngõ dấu mốc 2 thập kỷ hình thành và phát triển, tháng 12 năm 2024, xứ sở ngàn hoa bước vào một mùa lễ hội mang tầm vóc và diện mạo hoàn toàn mới: Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X. Mang chủ đề “Hoa Đà Lạt - Bản giao hưởng sắc màu”, sự kiện không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh loài hoa và nghề trồng hoa truyền thống. Đây còn là bước chuyển mình mạnh mẽ khi Đà Lạt chính thức ghi danh vào Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Âm nhạc.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/festival-hoa-da-lat-2024-hoa-da-lat-ban-giao-huong-sac-mau-474508.html