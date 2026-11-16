Festival Hoa Đà Lạt 2022: Bản giao hưởng rực rỡ của 'Thành phố bốn mùa hoa'

Có một ngôi đình thờ vị danh tướng thời Hai Bà Trưng, người không chỉ được dân làng tôn kính vì công đánh giặc mà còn được tưởng nhớ như một người thầy dạy chữ, luyện võ và truyền nghề làm đậu phụ Mơ nổi tiếng.