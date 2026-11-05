Festival 'Dòng xanh' mở không gian quảng bá văn hóa, du lịch An Giang

Festival “Dòng xanh An Giang” diễn ra tại phường Rạch Giá

Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026 là sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11), theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, góp phần tạo không gian giao lưu văn hóa, tăng cường gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân.

Đa dạng hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao

Festival diễn ra từ ngày 22-24.11 tại phường Rạch Giá. Lễ khai mạc được tổ chức lúc 19 giờ ngày 22.11 tại Trung tâm Sinh hoạt cộng đồng phường Rạch Giá (Quảng trường Trần Quang Khải), với chương trình nghệ thuật truyền hình trực tiếp trên sóng ATV và các đài phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố.

Mở đầu chuỗi hoạt động là Giải chạy bộ Festival “Dòng xanh An Giang” năm 2026, diễn ra lúc 7 giờ ngày 22.11 trên đường Tôn Đức Thắng, phường Rạch Giá, với quy mô cấp tỉnh mở rộng. Hoạt động góp phần khuyến khích phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Ngày 23.11, chương trình diễu hành trang phục truyền thống diễn ra lúc 7 giờ tại khu vực Quảng trường Trần Quang Khải, do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì. Đây là dịp tôn vinh vẻ đẹp trang phục truyền thống, giới thiệu sự đa dạng văn hóa của các cộng đồng dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Cùng ngày, lúc 19 giờ, chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân được tổ chức tại Trung tâm Sinh hoạt cộng đồng phường Rạch Giá và truyền hình trực tiếp trên sóng ATV cùng các đài phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố.

Ngày 24.11, tại khu vực đảo Phú Gia, khu đô thị Phú Cường, phường Rạch Giá, sẽ diễn ra Giải bơi biển và các trò chơi dân gian, bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút. Các hoạt động tạo không khí giao lưu, vui tươi, đồng thời khai thác lợi thế cảnh quan biển của địa phương.

Xuyên suốt Festival còn có không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng và biểu diễn âm nhạc đường phố, tạo thêm điểm gặp gỡ, trải nghiệm cho người dân và du khách.

Nhiều đặc sản của địa phương sẽ được giới thiệu đến du khách

Quảng bá đặc sản, sản phẩm OCOP và thu hút đầu tư

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, Festival dành không gian giới thiệu ẩm thực và sản phẩm đặc trưng của địa phương. Không gian ẩm thực An Giang diễn ra từ ngày 22 đến 29.11 tại khu vực Quảng trường Trần Quang Khải, tạo điều kiện để doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, nghệ nhân và hộ kinh doanh giới thiệu, quảng bá các món ăn, đặc sản tiêu biểu của tỉnh đến người dân và du khách.

Không gian triển lãm sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm lúa gạo cùng thiết bị, công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp được tổ chức từ ngày 22 đến 24.11. Hoạt động hướng tới kết nối sản xuất với tiêu dùng, quảng bá thương hiệu sản phẩm địa phương, hỗ trợ doanh nghiệp và cơ sở sản xuất tiếp cận thị trường.

Hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư được tổ chức lúc 14 giờ ngày 22.11 tại phường Rạch Giá, nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh; đồng thời tăng cường kết nối với doanh nghiệp, nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ và kinh tế địa phương.

Đáng chú ý, Hội thảo về nhận diện và phát huy giá trị văn hóa, con người An Giang sẽ diễn ra lúc 8 giờ ngày 24.11 tại Trường Đại học Kiên Giang. Đây là diễn đàn để các nhà quản lý, nhà nghiên cứu trao đổi, đề xuất giải pháp phát huy giá trị văn hóa và phẩm chất con người An Giang trong quá trình phát triển.

Nhiều hoạt động, không gian sinh hoạt cộng đồng được tổ chức

Gắn kết các hoạt động văn hóa với tinh thần đại đoàn kết

Cùng với Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I, tỉnh phối hợp đăng cai tổ chức “Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất năm 2026” từ ngày 23 đến 27.11 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang.

Ngày hội gồm các hoạt động triển lãm về Ngày Văn hóa Việt Nam; giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa các tỉnh, thành phố tham gia; trưng bày và bán sản phẩm thủ công truyền thống, sản phẩm OCOP của các đơn vị, doanh nghiệp. Chuỗi hoạt động góp phần tăng cường giao lưu, quảng bá bản sắc văn hóa các địa phương, đồng thời tạo cơ hội kết nối, giới thiệu sản phẩm đặc trưng đến công chúng.

Chương trình bế mạc Festival và trao quyền đăng cai cho địa phương tiếp theo dự kiến diễn ra lúc 19 giờ ngày 24.11 tại Trung tâm Sinh hoạt cộng đồng phường Rạch Giá, được truyền hình trực tiếp trên sóng ATV và các đài phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố.

Phối cảnh sân khấu khai mạc Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026

UBND tỉnh An Giang khuyến khích các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương tổ chức từ 1 đến 2 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Các hoạt động Festival được yêu cầu tổ chức thiết thực, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, huy động nguồn lực xã hội và tránh hình thức.

Qua đó, Festival “Dòng xanh An Giang” góp phần quảng bá bản sắc văn hóa, tiềm năng du lịch, đồng thời kết nối các hoạt động văn hóa, du lịch với định hướng phát triển của tỉnh, hướng tới APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc và xây dựng thương hiệu Festival thường niên.