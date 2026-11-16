Festival 'Dòng xanh An Giang' phát huy tiềm năng du lịch sinh thái

Đồng chí Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng Ban Tổ chức Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026 cho biết, Festival “Dòng xanh An Giang” nhằm quảng bá bản sắc văn hóa, tiềm năng du lịch, sinh thái sông nước, biển đảo, tạo bước đệm chiến lược cho chuỗi sự kiện hưởng ứng Năm APEC Việt Nam 2027 tại đặc khu Phú Quốc; đồng thời, hình thành một sự kiện văn hóa, du lịch thường niên có thương hiệu, khai thác giá trị của các dòng sông, vùng biển, kênh rạch, cảnh quan và đời sống văn hóa cộng đồng.

Đồng chí Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại buổi họp báo.

Qua sự kiện sẽ thúc đẩy du lịch, thương mại, dịch vụ và thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác với các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, các tổ chức văn hóa, du lịch, doanh nghiệp và đối tác trong và ngoài nước.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang cung cấp thông tin Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026.

Festival sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 22/11/2026 đến ngày 24/11/2026) với nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn như: Không gian ẩm thực An Giang; không gian triển lãm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm lúa gạo và thiết bị, công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; Không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, biểu diễn âm nhạc đường phố; các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư; Diễu hành trang phục truyền thống; Hội thảo về nhận diện và phát huy giá trị văn hóa, con người An Giang; Giải chạy bộ Festival “Dòng xanh An Giang”; Giải bơi biển và các trò chơi dân gian…

Đặc biệt, trong thời gian diễn ra Festival, An Giang phối hợp tổ chức “Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất năm 2026”…