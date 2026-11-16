Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ Nhất 2026 quảng bá bản sắc văn hóa, tiềm năng du lịch

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, phát biểu tại buổi họp báo

Tham dự họp báo có đại diện của Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân phường Rạch Giá, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cùng các cơ quan có liên quan.

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết, Festival "Dòng xanh An Giang" lần thứ Nhất năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, để tôn vinh, giới thiệu và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp; quảng bá bản sắc văn hóa, tiềm năng du lịch, sinh thái sông nước, biển đảo, tạo bước đệm chiến lược cho chuỗi sự kiện hưởng ứng Năm APEC Việt Nam 2027 tại đặc khu Phú Quốc.

Đồng thời, sự kiện góp phần tăng cường sự gắn kết, tinh thần đoàn kết của các cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh; thúc đẩy du lịch, thương mại, dịch vụ và thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác với các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, các tổ chức văn hóa, du lịch, doanh nghiệp và đối tác trong và ngoài nước.

Các Sở, ngành đã thông tin kịp thời đến phóng viên, nhà báo về môi trường cảnh quan tại phường Rạch Giá trong thời gian diễn ra sự kiện, không gian ẩm thực, không gian triển lãm du lịch, biểu diễn văn hóa văn nghệ, ý nghĩa tên gọi “Dòng sông xanh An Giang”, “Tôn vinh di sản - Kiến tạo tương lai”, …

Festival “Dòng xanh An Giang” diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 22/11 đến ngày 24/11 với các sự kiện: Không gian ẩm thực An Giang; không gian triển lãm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm lúa gạo và thiết bị, công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; Không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, biểu diễn âm nhạc đường phố; các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư; Diễu hành trang phục truyền thống; Hội thảo về nhận diện và phát huy giá trị văn hóa, con người An Giang; Giải chạy bộ Festival “Dòng xanh An Giang”; Giải bơi biển và các trò chơi dân gian,…

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, các cơ quan của tỉnh đã cung cấp kịp thời các thông tin liên quan đến sự kiện cho các cơ quan báo chí để các cơ quan thông tấn báo chí kịp thời phản ánh, tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh cảnh quan, con người An Giang thân thiện, năng động, hiền hòa, mến khách. Đồng chí mong muốn các cơ quan báo chí đồng hành cùng với tỉnh tuyên truyền sự kiện Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 226 để giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế hình ảnh một An Giang mới, giàu bản sắc, năng động, thân thiện và giàu tiềm năng phát triển.