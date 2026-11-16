Festival 'Dòng xanh An Giang' lần thứ I năm 2026 hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Chiều 16/11, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, chủ trì họp báo thông tin về kế hoạch tổ chức Festival "Dòng xanh An Giang" lần thứ I, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Quang cảnh buổi họp báo thông tin kế hoạch tổ chức Festival "Dòng xanh An Giang".

Festival diễn ra trong 3 ngày, từ 22 - 24/11, tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Lễ khai mạc được tổ chức lúc 20h ngày 22/11 tại Quảng trường Trần Quang Khải, với chương trình nghệ thuật có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ trong và ngoài nước.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là màn trình diễn của 1.000 thiết bị bay không người lái, tạo 10 hình ảnh nghệ thuật trên bầu trời, kết hợp bắn pháo hoa nghệ thuật.

Trong khuôn khổ Festival còn có nhiều hoạt động như hội chợ triển lãm nông nghiệp - du lịch kết hợp không gian ẩm thực, mua sắm với khoảng 300 gian hàng; không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, biểu diễn âm nhạc đường phố; giải chạy bộ; diễu hành trang phục truyền thống; chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân với vở cải lương "Tiếng trống Mê Linh"; hội thảo về nhận diện và phát huy giá trị văn hóa, con người An Giang.

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chủ trì buổi họp báo.

Đáng chú ý, hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư được tổ chức thông qua hội thảo chuyên đề về thu hút đầu tư phát triển các dự án lấn biển và các dự án hạ tầng trọng điểm của tỉnh An Giang. Hội thảo dự kiến thu hút 80 nhà đầu tư tiềm năng cùng 5 chuyên gia tham dự.

Bên cạnh Festival, tỉnh An Giang phối hợp đăng cai tổ chức "Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất năm 2026", với các hoạt động như triển lãm về Ngày Văn hóa Việt Nam; giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội; trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công truyền thống và sản phẩm OCOP của các đơn vị, doanh nghiệp.

UBND tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế để chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp. Các hoạt động tập trung vào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng, vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bà Lê Thị Phà Ca, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang thông tin về kế hoạch tổ chức Festival "Dòng xanh An Giang".

Theo ông Lê Văn Phước, Festival "Dòng xanh An Giang" là sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch được tỉnh tổ chức lần đầu tiên trong bối cảnh An Giang mới sau hợp nhất. Sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, đồng thời gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11.

Đây là dịp tôn vinh, giới thiệu và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, góp phần tăng cường sự gắn kết, tinh thần đoàn kết giữa các cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

An Giang là vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế và bản sắc văn hóa đặc trưng, từ đồng bằng, sông nước đến biển đảo. Đây cũng là nơi các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Chăm cùng chung sống, đoàn kết, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Thông qua Festival, tỉnh mong muốn giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế hình ảnh một An Giang mới giàu bản sắc, năng động, thân thiện và có nhiều tiềm năng phát triển.

Đa số các sự kiện tại Festival "Dòng xanh An Giang" được tổ chức tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

"Chúng tôi xác định, việc tổ chức Festival không chỉ dừng lại ở các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ nhân dân, mà còn hướng đến mục tiêu lâu dài hơn: quảng bá hình ảnh, tiềm năng và lợi thế của tỉnh; thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư; từng bước xây dựng những sản phẩm văn hóa, thể thao, du lịch đặc trưng, có thương hiệu của An Giang", ông Lê Văn Phước nói.