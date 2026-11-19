Có những ước mơ tưởng chừng rất đỗi bình dị, nhưng với những người còn nhiều khó khăn, đôi khi phải chắt chiu cả một đời mới có thể chạm tới. Đó là một mái nhà đủ vững chãi để che mưa, chắn nắng. Tại xã Đan Phượng, hai gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở. Phía sau những mái ấm ấy là những câu chuyện về nghị lực và nghĩa tình cộng đồng.