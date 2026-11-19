Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I diễn ra từ ngày 22 đến 24/11
Với chủ đề “Tôn vinh di sản - Kiến tạo tương lai”, Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026 diễn ra tại phường Rạch Giá, gồm chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch và sản phẩm đặc trưng, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa, tăng cường gắn kết cộng đồng.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-infographic-festival-dong-xanh-an-giang-lan-thu-i-dien-ra-tu-ngay-22-den-24-11-a502899.html