Hội tụ sắc màu văn hóa

An Giang là vùng đất hội tụ nhiều giá trị lịch sử và văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Trên vùng đất đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, cộng đồng Kinh, Khmer, Chăm, Hoa cùng sinh sống, gìn giữ những phong tục, tập quán, tín ngưỡng và nghệ thuật truyền thống đặc sắc. Từ những ngôi chùa Khmer, thánh đường Hồi giáo của đồng bào Chăm đến các lễ hội dân gian, làng nghề thủ công, mỗi cộng đồng đều góp phần tạo nên diện mạo văn hóa đa dạng của vùng đất.

Sau hợp nhất, không gian phát triển của An Giang được mở rộng, kết nối vùng biên giới Tây Nam, đồng bằng, sông nước, núi non đến đô thị ven biển và đảo ngọc Phú Quốc. Sự đa dạng về địa lý, lịch sử và văn hóa tạo điều kiện để tỉnh hình thành những sản phẩm du lịch đặc trưng, khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển.

Trong bối cảnh đó, Festival "Dòng xanh An Giang" lần thứ I/2026, diễn ra từ ngày 22 đến 24/11 tại phường Rạch Giá, mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng đến tôn vinh giá trị văn hóa, tăng cường đoàn kết giữa các cộng đồng dân tộc, quảng bá du lịch, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và thu hút đầu tư.

Chương trình kết hợp biểu diễn nghệ thuật, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, thể thao, du lịch trải nghiệm và quảng bá sản phẩm địa phương. Diễu hành trang phục truyền thống, biểu diễn âm nhạc đường phố, chương trình cải lương "Tiếng trống Mê Linh" cùng các trò chơi dân gian tạo không gian để người dân, du khách tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc của An Giang.

UBND tỉnh An Giang họp báo giới thiệu Festival "Dòng xanh An Giang" lần thứ I/2026

Tuy nhiên, giá trị văn hóa không chỉ nằm ở những chương trình biểu diễn trong vài ngày lễ hội mà quan trọng hơn là khả năng được gìn giữ, trao truyền trong đời sống cộng đồng. Câu chuyện Làng nghề tơ lụa Tân Châu (phường Long Phú) là minh chứng cho nỗ lực bảo tồn giá trị truyền thống gắn với phát triển kinh tế. Từng làm nên danh tiếng xứ lụa vùng đầu nguồn sông Tiền, Lãnh Mỹ A nổi tiếng với sắc đen huyền, óng ả và kỹ thuật nhuộm thủ công bằng trái mặc nưa. Mỗi tấm lụa kết tinh kinh nghiệm, sự khéo léo và công sức của người thợ qua nhiều công đoạn công phu.

Để tạo nên sắc đen đặc trưng, người thợ lấy nước trái mặc nưa, đưa vải vào nhuộm, vắt rồi phơi nắng, sau đó lặp lại nhiều lần. Mỗi lần xử lý được gọi là một da. Tùy thời tiết và yêu cầu chất lượng, quá trình nhuộm có thể kéo dài hàng chục ngày, thậm chí nhiều tháng. Sự tỉ mỉ trong từng công đoạn tạo nên nét riêng khó trộn lẫn của lụa Lãnh Mỹ A.

Cơ sở Tám Lăng là một trong những địa chỉ lưu giữ kỹ thuật dệt nhuộm truyền thống. Ông Nguyễn Hữu Trí - người nối nghiệp cha là ông Nguyễn Văn Long (thường gọi ông Tám Lăng) tiếp tục gìn giữ kỹ thuật gia truyền và tìm hướng phát triển mới cho sản phẩm. Đầu những năm 2000, ông Trí nghiên cứu đưa thêm màu sắc tự nhiên vào lụa. Năm 2017, ông trở lại với dòng sản phẩm nhuộm màu, tìm cách làm mới sản phẩm nhưng vẫn giữ nền tảng kỹ thuật truyền thống.

Dẫu vậy, hành trình giữ nghề không ít gian nan. Nguồn trái mặc nưa ngày càng khan hiếm, đội ngũ thợ nhuộm am hiểu kỹ thuật truyền thống ngày một lớn tuổi. Ông Trí từng dành khoảng 10 năm trồng thử nghiệm cây mặc nưa tại 3 vườn nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn. Điều kiện thời tiết, ánh sáng và đất đai ảnh hưởng đến chất lượng trái khiến nguồn nguyên liệu thiếu ổn định. Công việc đòi hỏi nhiều thời gian, công sức nhưng thu nhập chưa tương xứng cũng khiến lớp trẻ ít mặn mà với nghề.

Thực tế ấy đặt ra yêu cầu phải có giải pháp đồng bộ để duy trì làng nghề, từ bảo đảm nguyên liệu, đào tạo thợ kế tục đến cải tiến mẫu mã và mở rộng thị trường. Kết nối cơ sở sản xuất với du lịch trải nghiệm cũng là hướng đi đáng quan tâm. Du khách có thể tìm hiểu quy trình nhuộm mặc nưa, gặp gỡ người thợ và cảm nhận giá trị của sản phẩm thủ công. Khi nghề tạo được thu nhập ổn định, sản phẩm có đầu ra, làng nghề mới có điều kiện phát triển bền vững.

Một góc đô thị Rạch Giá (An Giang)

Ông Nguyễn Khánh Hiệp (Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang) chia sẻ: An Giang có lợi thế về sự đa dạng văn hóa, lịch sử và cảnh quan. Ngành văn hóa chú trọng nhận diện, bảo tồn các giá trị đặc trưng của từng cộng đồng, đồng thời kết nối di sản với du lịch, tạo điều kiện để người dân tham gia giới thiệu văn hóa truyền thống và phát triển sản phẩm mang bản sắc địa phương.

Kết nối lợi thế, mở hướng phát triển

Nếu văn hóa tạo nên bản sắc thì kết nối các lợi thế sẽ quyết định khả năng chuyển hóa tiềm năng thành động lực phát triển. Festival "Dòng xanh An Giang" thể hiện hướng tiếp cận này khi đặt hoạt động văn hóa song hành với hội chợ triển lãm Nông nghiệp - Du lịch, quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản, làng nghề, ẩm thực và xúc tiến đầu tư.

Theo kế hoạch, hội chợ triển lãm Nông nghiệp - Du lịch kết hợp không gian ẩm thực, mua sắm diễn ra từ ngày 22 đến 29/11, với quy mô dự kiến 250 - 300 gian hàng trên đường Trần Quang Khải, phường Rạch Giá. Đây là dịp để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất giới thiệu sản phẩm, tìm đối tác, mở rộng thị trường. Từ OCOP, lúa gạo, đặc sản địa phương đến hàng thủ công truyền thống, mỗi gian hàng góp phần giới thiệu tiềm năng và hoạt động sản xuất của từng vùng đất.

Với tỉnh có thế mạnh nông nghiệp như An Giang, đưa sản phẩm địa phương đến gần người tiêu dùng và doanh nghiệp là việc làm thiết thực. Sản phẩm OCOP, gạo chất lượng cao, đặc sản chế biến và hàng làng nghề sẽ có thêm cơ hội vào các kênh phân phối rộng hơn nếu được đầu tư về chất lượng, mẫu mã và thương hiệu. Hiệu quả quảng bá không chỉ tính bằng số gian hàng hay lượng khách tham quan, mà còn ở khả năng kết nối giao thương, hình thành hợp đồng tiêu thụ và mở thị trường sau sự kiện.

Kết hợp nông nghiệp, văn hóa với du lịch cũng mở ra hướng khai thác mới. Du khách ngày nay không chỉ tham quan cảnh quan mà còn muốn tìm hiểu đời sống cộng đồng, thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm nghề truyền thống và mua sản phẩm mang dấu ấn địa phương. Tổ chức tốt các hoạt động này sẽ giúp sản phẩm nông nghiệp và văn hóa truyền thống tham gia chuỗi giá trị du lịch, đa dạng nguồn thu cho người dân.

Lãnh Mỹ A được nhuộm bằng trái mặc nưa rồi mang phơi nắng để sản phẩm có màu đen bóng

Sau hợp nhất, An Giang cần tăng cường liên kết giữa các địa phương. Rạch Giá có lợi thế đô thị ven biển, kết nối du lịch biển đảo; Long Xuyên là trung tâm kinh tế, thương mại; Châu Đốc gắn với du lịch văn hóa, tâm linh và kinh tế biên giới; Hà Tiên có cảnh quan biển, núi và di tích lịch sử; Phú Quốc là điểm đến biển đảo hấp dẫn. Kết nối các địa phương bằng sản phẩm và tuyến du lịch phù hợp sẽ tạo hệ thống điểm đến đa dạng, bổ trợ nhau thay vì phát triển riêng lẻ.

Định hướng tổ chức Festival luân phiên tại Rạch Giá, Long Xuyên, Hà Tiên, Châu Đốc và Phú Quốc tạo cơ hội để mỗi địa phương giới thiệu thế mạnh, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh chung của tỉnh. Mỗi kỳ có thể mang sắc thái riêng nhưng cần thống nhất mục tiêu quảng bá bản sắc, kết nối thị trường và thúc đẩy phát triển. Festival vì vậy phải có nội dung đặc trưng, chất lượng tổ chức ổn định và sản phẩm đủ sức thu hút du khách trở lại.

Festival còn gắn với xúc tiến đầu tư và hội thảo nhận diện, phát huy giá trị văn hóa, con người An Giang. Qua đó, địa phương có dịp giới thiệu môi trường đầu tư, tiềm năng và lĩnh vực hợp tác. Trong không gian kinh tế mở rộng, kết nối nông nghiệp với công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ và du lịch sẽ gia tăng giá trị sản phẩm, nâng sức cạnh tranh và mở rộng thị trường.

Ông Lê Văn Phước (Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) cho biết: Festival không chỉ là sự kiện văn hóa, nghệ thuật mà còn là dịp để An Giang quảng bá tiềm năng, lợi thế, kết nối văn hóa với du lịch, thương mại, dịch vụ và xúc tiến đầu tư. Tỉnh hướng đến xây dựng Festival thành sự kiện có bản sắc, sức hút, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân.

Để định hướng ấy thành hiện thực, An Giang cần quan tâm đồng bộ hạ tầng giao thông, chất lượng dịch vụ, kết nối điểm đến, môi trường du lịch và nguồn nhân lực. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách, giữ gìn cảnh quan và xây dựng môi trường du lịch văn minh cũng là yêu cầu thiết yếu. Festival thành công không chỉ tạo dấu ấn trong những ngày diễn ra mà còn phải để lại giá trị có thể tiếp tục phát huy sau sự kiện.

Quan trọng hơn, phát triển phải hướng đến người dân. Du lịch mở rộng cần tạo cơ hội để người dân tham gia cung cấp dịch vụ, kinh doanh sản phẩm, giới thiệu văn hóa và có thêm việc làm. Sản phẩm nông nghiệp, làng nghề có thị trường mới thì người sản xuất phải được hưởng lợi từ giá trị gia tăng; người trực tiếp gìn giữ di sản cần được ghi nhận và có điều kiện duy trì nghề.

Từ một sự kiện văn hóa, Festival "Dòng xanh An Giang" gợi mở cách vùng đất phát huy bản sắc, kết nối lợi thế và tìm động lực tăng trưởng mới. Việc gìn giữ giá trị văn hóa, quảng bá sản phẩm địa phương và hình thành cơ hội hợp tác sẽ góp phần tạo nền tảng cho phát triển lâu dài.