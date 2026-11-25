Các đại biểu tham quan không gian triển lãm giới thiệu CIC GROUP

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ nhấn mạnh, sau ba ngày tổ chức, Festival đã tạo nên không gian giao lưu, hội tụ những sắc màu văn hóa đặc trưng của vùng đất An Giang, từ sông nước, đồng bằng, núi non đến biển đảo. Qua đó, góp phần tôn vinh các giá trị di sản, truyền thống và bản sắc văn hóa các dân tộc.

Điểm nổi bật của Festival là sự phong phú trong các hoạt động cùng tinh thần hưởng ứng, tham gia tích cực của cộng đồng. Các chương trình nghệ thuật, diễu hành trang phục truyền thống, không gian ẩm thực, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, OCOP, hoạt động thể thao, du lịch, xúc tiến đầu tư và hội thảo khoa học về văn hóa, con người An Giang đã tạo nên bức tranh đa sắc về vùng đất và con người địa phương. Đây cũng là dịp quảng bá tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy kết nối các giá trị văn hóa với hoạt động du lịch, thương mại và tạo thêm cơ hội sinh kế cho người dân.

CIC GROUP tham gia triển lãm giới thiệu những dấu ấn nổi bật trong các lĩnh vực tại Festival “Dòng Xanh An Giang”

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ khẳng định, Festival lần thứ I là bước khởi đầu quan trọng trong định hướng hình thành thương hiệu văn hóa, thể thao và du lịch đặc trưng của An Giang. Văn hóa không chỉ là di sản cần bảo tồn, gìn giữ mà còn là nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Đặc biệt, trong bối cảnh An Giang tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, việc xây dựng hình ảnh địa phương văn minh, xanh, thân thiện và giàu bản sắc có ý nghĩa thiết thực. Festival góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người An Giang đến bạn bè trong nước, quốc tế, tạo thêm động lực cho phát triển du lịch và hội nhập.

Để phát huy kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tổng kết, đánh giá công tác tổ chức, tiếp thu ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, nghệ nhân, doanh nghiệp và Nhân dân nhằm nâng cao chất lượng những kỳ Festival tiếp theo. Tỉnh định hướng tổ chức sự kiện thường niên, luân phiên tại các đô thị động lực, tạo điều kiện để mỗi vùng đất giới thiệu bản sắc, tiềm năng và thế mạnh riêng, đồng thời mở rộng kết nối du lịch, thương mại và đầu tư.

Các đại biểu tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang, nằm trong chuỗi hoạt động Festival “Dòng Xanh An Giang”

Cùng với phát triển sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng, An Giang chú trọng gìn giữ môi trường sinh thái, xây dựng nếp sống văn minh và phát huy vai trò của cộng đồng. Theo đó, tinh thần “Dòng xanh” không chỉ được thể hiện qua các hoạt động lễ hội mà cần lan tỏa trong ý thức bảo vệ môi trường, hành động đẹp và cách ứng xử thân thiện trong đời sống hằng ngày.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ cảm ơn các cơ quan Trung ương, sở, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, đơn vị tài trợ, nghệ nhân, văn nghệ sĩ, vận động viên, lực lượng phục vụ cùng Nhân dân và du khách đã đồng hành, góp phần vào thành công của Festival lần đầu tiên. Dự kiến, Festival “Dòng Xanh An Giang” lần thứ II sẽ được tổ chức năm 2027 tại phường Long Xuyên.

Khép lại Festival là chương trình nghệ thuật với đại cảnh “Dòng xanh hội tụ - Ánh sáng mở tương lai”, kết hợp âm nhạc, múa, trình diễn ánh sáng và công nghệ sân khấu hiện đại. Các tiết mục ca múa nhạc được dàn dựng công phu, tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa và con người An Giang, đồng thời gửi gắm niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.