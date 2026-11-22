Đây là sự kiện hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), góp phần tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử và con người của vùng đất An Giang giàu bản sắc.

Tiết mục trình diễn Drone Light - Laser Mapping thể hiện sự kiện Hội nghị cấp cao APEC năm 2027 tại đảo ngọc Phú Quốc, tỉnh An Giang. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

Tại lễ khai mạc, người dân và khách du lịch thưởng thức màn trình diễn visual - laser mapping hiện đại mang tên “Mạch nguồn thức giác”, kết hợp hoạt cảnh nghệ thuật tổng hợp “Những dòng chảy hội tụ”, tái hiện sinh động hành trình tiếp nối các giá trị di sản quê hương, thể hiện trọn vẹn sức mạnh và sức sống tràn đầy của một An Giang mới giàu bản sắc. Điểm nhấn là màn trình diễn ánh sáng thiết bị bay không người lái (Drone Light) kết hợp công nghệ laser mapping. Trên bầu trời đêm Rạch Giá, 15 hình ảnh nghệ thuật tượng trưng đã xuất hiện trên không trung, khắc họa các biểu tượng di sản, danh thắng tiêu biểu và khát vọng vươn tầm của An Giang. Cùng đó là màn bắn pháo hoa tầm cao với những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu bừng sáng trên nền nhạc đã khơi gợi niềm hân hoan, tự hào sâu sắc cho đông đảo nhân dân và du khách...

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nêu rõ, An Giang là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Nơi đây hội tụ vẻ đẹp của sông nước, đồng bằng, núi non và biển đảo, nơi đồng bào dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm và các dân tộc anh em cùng chung sống, tạo nên không gian văn hóa đa dạng, phong phú và giàu bản sắc, kết tinh thành những giá trị riêng có, làm nên chiều sâu văn hóa, bản sắc và sức hấp dẫn của vùng đất An Giang.

Tiết mục trình diễn Drone Light - Laser Mapping thể hiện về vị trí địa lý tỉnh An Giang. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

Tiết mục trình diễn Drone Light - Laser Mapping thể hiện 4 dân tộc chủ yếu ở An Giang gồm: Kinh, Khmer, Hoa, Chăm. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

Festival “Dòng xanh An Giang” góp phần tôn vinh, gìn giữ và phát huy những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và con người An Giang; thúc đẩy quảng bá di sản, sản phẩm OCOP, làng nghề, ẩm thực và các sản phẩm đặc trưng; mở rộng cơ hội hợp tác, phát triển du lịch, tạo sinh kế và nâng cao đời sống nhân dân. Đây cũng là không gian giao lưu, kết nối văn hóa với du lịch, thể thao, thương mại và dịch vụ, giới thiệu hình ảnh An Giang đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế. Thông qua Festival, tỉnh mong muốn khơi dậy niềm tự hào về quê hương, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên để cùng nhau xây dựng An Giang ngày càng phồn vinh và hạnh phúc. Tỉnh định hướng xây dựng Festival “Dòng xanh An Giang” trở thành sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch thường niên nhằm kết nối các vùng miền và cộng đồng, đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển, từng bước hình thành thương hiệu riêng của An Giang. Festival lần thứ nhất có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra vào thời điểm Việt Nam vừa chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC Việt Nam 2027 và Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 sẽ diễn ra tại đảo ngọc Phú Quốc.

Tiết mục nghệ thuật tại lễ khai mạc Festival “Dòng Xanh An Giang” lần thứ I - năm 2026. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

Festival diễn ra từ ngày 22 - 24/11 với các hoạt động: Giải chạy bộ Festival “Dòng xanh An Giang”; không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng và biểu diễn âm nhạc đường phố; diễu hành trang phục truyền thống, tôn vinh nét đẹp văn hóa trang phục của các dân tộc địa phương. Cùng với đó là giải bơi biển kết hợp trò chơi dân gian; không gian ẩm thực An Giang giới thiệu những món ăn đặc sản đậm đà hương vị miền sông nước; không gian triển lãm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm lúa gạo và thiết bị, công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, tôn vinh chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại và thương hiệu lúa gạo An Giang.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Festival “Dòng Xanh An Giang” lần thứ I - năm 2026. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

Đặc biệt, tỉnh tổ chức hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư, giới thiệu tiềm năng phát triển hạ tầng, đô thị và du lịch đến các đối tác, nhà đầu tư; tổ chức “Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất năm 2026”, gồm triển lãm văn hóa, giao lưu nghệ thuật và gian trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống. Hội thảo khoa học “Nhận diện và phát huy giá trị văn hóa, con người An Giang” tập trung thảo luận, phân tích các giá trị cốt lõi của văn hóa sông nước, truyền thống lịch sử, tinh thần đoàn kết dân tộc, đề xuất các giải pháp chiến lược nhằm chuyển hóa di sản văn hóa thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hình ảnh con người An Giang văn minh, năng động và hội nhập.