Bà Lê Thị Phà Ca - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang cho biết, nhằm quảng bá cho festival "Dòng xanh An Giang", đơn vị đang đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các hoạt động trên các trang mạng, cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở, Báo và Phát thanh, Truyền hình An Giang trước, trong và sau lễ hội. Địa phương cũng reo băng rôn, cờ phướn, pano, cờ chuối, cờ hội ở các tuyến đường chính trong nội ô phường Rạch Giá và một số xã, phường trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động tuyên truyền này được triển khai từ ngày 9/11 đến ngày 30/11 tới.

Bà Lê Thị Phà Ca - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang.

Song song với đó, đơn vị cũng tổ chức các hoạt động tuyên truyển, quảng bá hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Cụ thể, Sở triển khai chiến dịch truyền thông kết nối các hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam" năm 2026 theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; sử dụng thống nhất bộ nhận diện Ngày Văn hóa Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố. Sở đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức treo cờ Tổ quốc; vận động, tuyên truyền doanh nghiệp và người dân treo cờ từ ngày 18 đến 24/11 theo quy định; cập nhật thông tin chương trình, sự kiện, sản phẩm văn hóa và lịch hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam trên nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng, festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026 là sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch được tỉnh tổ chức lần đầu tiên trong bối cảnh An Giang mới sau hợp nhất, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11. Cùng dịp này, tỉnh An Giang còn phối hợp đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất năm 2026.

Đây là những sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là dịp để tôn vinh, giới thiệu và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp; đồng thời góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết của các cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng đến thời điểm này, An Giang là vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế và bản sắc văn hóa đặc trưng, từ đồng bằng, sông nước đến biển đảo; nơi các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Chăm cùng chung sống, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

“Thông qua festival, tỉnh mong muốn giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế hình ảnh một An Giang mới, giàu bản sắc, năng động, thân thiện và giàu tiềm năng phát triển.

Chúng tôi xác định, việc tổ chức festival không chỉ dừng lại ở các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ Nhân dân, mà còn hướng đến mục tiêu lâu dài hơn là quảng bá hình ảnh, tiềm năng và lợi thế của tỉnh; thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư; từng bước xây dựng những sản phẩm văn hóa, thể thao, du lịch đặc trưng, mang thương hiệu An Giang.

Cùng với đó, thông qua các hoạt động hưởng ứng tại cơ sở, trong cộng đồng dân cư, tỉnh mong muốn lan tỏa tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, hướng đến phát triển bền vững”, ông Phước nhận định.

Phó Chủ tịch tỉnh An Giang kỳ vọng festival sẽ không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày diễn ra sự kiện, mà còn để lại những giá trị thiết thực, góp phần thúc đẩy sự phát triển văn hóa, du lịch và kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Festival sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 22/11 đến ngày 24/11) với nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn như: Không gian ẩm thực An Giang; không gian triển lãm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm lúa gạo và thiết bị, công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, biểu diễn âm nhạc đường phố; các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư; diễu hành trang phục truyền thống; hội thảo về nhận diện và phát huy giá trị văn hóa, con người An Giang; giải chạy bộ festival “Dòng xanh An Giang”; giải bơi biển và các trò chơi dân gian…