Festival “Dòng xanh An Giang” diễn ra từ ngày 22 đến 24/11

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: TRUNG HIẾU

Thông tin được công bố tại buổi họp báo chiều 16/11, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước và Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Khánh Hiệp chủ trì.

Festival có các hoạt động như hội chợ triển lãm nông nghiệp - du lịch, không gian ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật đường phố, giải chạy bộ, giải bơi biển, trò chơi dân gian, diễu hành trang phục truyền thống và hội thảo về văn hóa, con người An Giang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước - Trưởng Ban tổ chức Festival phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: TRUNG HIẾU

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước mong muốn các cơ quan báo chí đồng hành tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và những hoạt động nổi bật của Festival; quảng bá văn hóa, con người, cảnh quan, tiềm năng du lịch và môi trường đầu tư của An Giang.

Đồng thời, báo chí cần phản ánh khách quan, kịp thời những vấn đề phát sinh để Ban Tổ chức tiếp thu, xử lý, góp phần bảo đảm các hoạt động diễn ra an toàn, thiết thực, hiệu quả.

Phóng viên phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: TRUNG HIẾU

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang Nguyễn Khánh Hiệp giải đáp thắc mắc của các phóng viên, nhà báo về chuỗi sự kiện Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026. Ảnh: TRUNG HIẾU

Lễ khai mạc diễn ra tối 22/11, bế mạc tối 24/11. Tối 23/11, tại Quảng trường Trần Quang Khải sẽ diễn ra chương trình cải lương “Tiếng trống Mê Linh”.

Cùng dịp này, Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ I năm 2026 được tổ chức từ ngày 23 đến 27/11, với các hoạt động triển lãm, giao lưu văn hóa nghệ thuật và giới thiệu sản phẩm thủ công truyền thống, sản phẩm OCOP.