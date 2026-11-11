Festival “Dòng xanh An Giang” diễn ra từ 22 đến 24/11 tại Rạch Giá

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu kết luận cuộc họp.

Chiều 11/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Trưởng Ban tổ chức.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đề nghị các tiểu ban, sở, ngành phối hợp hoàn chỉnh chương trình, kịch bản từng hoạt động; chuẩn bị chu đáo công tác hậu cần, lễ tân, y tế, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng; UBND phường Rạch Giá chỉnh trang đô thị, bảo đảm mỹ quan và trật tự đô thị. Các đơn vị liên quan chú trọng chất lượng dịch vụ lưu trú, ăn uống và an toàn thực phẩm.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang Nguyễn Khánh Hiệp báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Festival tại cuộc họp.

Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 22 đến 24/11 tại phường Rạch Giá, với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch và sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Nổi bật là không gian ẩm thực, triển lãm sản phẩm OCOP, nông sản, các giải thể thao, diễu hành trang phục truyền thống và hội thảo về văn hóa, con người An Giang.

Lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật diễn ra tối 22/11; lễ bế mạc tổ chức tối 24/11 tại Trung tâm Sinh hoạt cộng đồng phường Rạch Giá (Quảng trường Trần Quang Khải). Dịp này, tỉnh An Giang còn phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ I năm 2026 từ ngày 23 đến 27/11.