Phối cảnh sân khấu lễ khai mạc Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 có ý nghĩa quan trọng nhằm tôn vinh các giá trị tốt đẹp của nền văn hóa dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa và tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong việc xây dựng, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho ngày Văn hóa Việt Nam gắn với ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra sôi nổi, đồng bộ với nhiều hoạt động phong phú. Các hoạt động hướng tới tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết và tạo điều kiện để người dân tham gia, sáng tạo, thụ hưởng văn hóa.

Tỉnh tích cực chuẩn bị tổ chức chuỗi sự kiện festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 24/11 tại phường Rạch Giá, với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch và sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Đây là điểm nhấn hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam gắn với ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ từ tuyên truyền, quảng bá đến hoàn thiện các điều kiện tổ chức. Tỉnh xác định festival không chỉ là hoạt động thu hút du khách mà còn là dịp quan trọng để gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Với nhiều hoạt động ý nghĩa, festival “Dòng xanh An Giang” được kỳ vọng là chuỗi sự kiện tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đại đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống quê hương, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa, chung tay bảo tồn di sản và xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Với sự vào cuộc của chính quyền, sự chủ động của các cơ sở dịch vụ và tinh thần hưởng ứng của người dân, tỉnh từng bước hoàn thiện công tác chuẩn bị cho festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026. Mỗi hoạt động đều hướng tới việc tạo dựng hình ảnh An Giang thân thiện, hấp dẫn, giàu bản sắc.

Việc kết nối các hoạt động văn hóa, thể thao với du lịch cùng các hoạt động xúc tiến đầu tư mở ra cơ hội để các giá trị truyền thống được giới thiệu, quảng bá rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân và du khách, trở thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế địa phương.

“Việc tổ chức festival không chỉ dừng lại ở các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ nhân dân mà còn hướng đến mục tiêu lâu dài hơn như quảng bá hình ảnh, tiềm năng và lợi thế của tỉnh; thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư; từng bước xây dựng sản phẩm văn hóa, thể thao, du lịch đặc trưng, có thương hiệu của An Giang”, ông Lê Văn Phước cho biết.

Trong khuôn khổ festival, tại quảng trường Trần Quang Khải, phường Rạch Giá diễn ra hội chợ triển lãm nông nghiệp, du lịch kết hợp không gian ẩm thực, mua sắm với quy mô dự kiến từ 250 - 300 gian hàng. Theo bà Quảng Xuân Lụa, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, đây là hoạt động thiết thực nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và những thành tựu nổi bật của tỉnh trên các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, thương mại và dịch vụ. Đồng thời, giới thiệu đến người dân, du khách các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, sản phẩm làng nghề và nét văn hóa ẩm thực phong phú, đa dạng của vùng đất An Giang.

Ông Trần Văn Tâm, Phó Giám đốc phụ trách Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel chi nhánh An Giang cho biết: “Festival “Dòng xanh An Giang” không chỉ là sự kiện văn hóa, kinh tế mà còn là cơ hội để quảng bá vẻ đẹp sinh thái và bản sắc sông nước, núi, rừng, biển, đảo độc đáo của quê hương. Chúng tôi kỳ vọng sự kiện tạo ra cú hích mạnh mẽ thu hút du khách đến với An Giang. Đồng thời, mở ra không gian hợp tác để các đơn vị lữ hành cùng chính quyền địa phương xây dựng các tour, tuyến du lịch xanh, du lịch trải nghiệm gắn với bảo vệ môi trường, tạo nguồn thu ổn định và dài hạn cho ngành dịch vụ của tỉnh”.

Festival “Dòng xanh An Giang” là dịp để các tầng lớp nhân dân gặp gỡ, giao lưu, trải nghiệm các giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời giới thiệu thành tựu nổi bật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh. Bà Nguyễn Thụy Nhã, hội viên Chi hội Văn nghệ dân gian, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh mong festival “Dòng xanh An Giang” được tỉnh duy trì tổ chức hằng năm, bởi chuỗi hoạt động festival không chỉ là dịp tôn vinh bản sắc văn hóa mà còn là không gian hội tụ tình đoàn kết, sự sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng. Đây là dịp thực tế và sinh động nhất để thế hệ trẻ hiểu, yêu và có ý thức tiếp nối các giá trị văn hóa tốt đẹp mà cha ông để lại.

Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo, festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026 hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam gắn với ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hứa hẹn tạo không khí vui tươi, phấn khởi, mang đến trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và thể thao phong phú, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và củng cố tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.