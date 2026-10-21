Festival Dòng xanh An Giang: Đánh thức tiềm năng sông nước, kiến tạo động lực tăng trưởng xanh

An Giang đang chuẩn bị tổ chức Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 22 đến 24/11, với địa điểm chính tại phường Rạch Giá. Đây là bước đi nhằm quảng bá bản sắc văn hóa, cảnh quan sinh thái sông nước, biển đảo, đồng thời thúc đẩy du lịch, thương mại, dịch vụ và thu hút đầu tư.

Trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng xanh ngày càng trở thành định hướng quan trọng, việc tổ chức một festival mang dấu ấn dòng sông không đơn thuần là tạo thêm sự kiện cho du khách. Vấn đề cốt lõi là làm thế nào chuyển hóa lợi thế tài nguyên, văn hóa và con người thành giá trị kinh tế lâu dài, nhưng không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng trước mắt.

Từ bản sắc sông nước đến động lực kinh tế xanh

Theo kế hoạch, Festival dự kiến có nhiều hoạt động như chương trình nghệ thuật khai mạc, không gian ẩm thực, triển lãm sản phẩm du lịch, OCOP, làng nghề, đặc sản địa phương, các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian và diễu hành trang phục các dân tộc. Các hoạt động hội thảo phát huy giá trị văn hóa, con người An Giang, xúc tiến đầu tư và hội thi gạo ngon cũng góp phần kết nối văn hóa với sản xuất, thương mại và dịch vụ.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Cổng TTĐT An Giang)

Điểm đáng chú ý là Festival được định hướng tổ chức luân phiên hằng năm tại 5 địa điểm chính: Rạch Giá, Hà Tiên, Long Xuyên, Châu Đốc và Phú Quốc. Cách tổ chức này mở ra khả năng kết nối những không gian văn hóa, du lịch khác nhau, từ đô thị ven biển đến vùng sông nước và biển đảo, hình thành mạng lưới sản phẩm đặc trưng thay vì phát triển các điểm đến rời rạc.

Với lợi thế về nông nghiệp, lúa gạo, thủy sản, ẩm thực, làng nghề và cảnh quan tự nhiên, An Giang có điều kiện để phát triển những sản phẩm du lịch gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa, sinh thái và tiêu dùng sản phẩm địa phương. Khi được tổ chức bài bản, Festival có thể tạo thêm đầu ra cho hàng hóa, mở rộng cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất, đồng thời thúc đẩy quảng bá hình ảnh địa phương đến các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, giá trị của một sự kiện không thể chỉ đo bằng số lượng hoạt động, lượng khách tham dự hay mức chi tiêu trong vài ngày. Hiệu quả thực chất phải được nhìn nhận qua khả năng tạo sinh kế, tăng doanh thu cho cộng đồng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm địa phương và duy trì sức hút du lịch sau khi Festival kết thúc.

Đặc biệt, với một sự kiện mang tên “Dòng xanh”, yêu cầu bảo vệ môi trường cần được đặt ở vị trí trung tâm. Công tác tổ chức cần chú trọng giảm rác thải nhựa dùng một lần, phân loại và thu gom rác, kiểm soát nước thải tại các khu vực tổ chức, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp, du khách. Đây không chỉ là yêu cầu về vệ sinh môi trường mà còn là thước đo tính nhất quán giữa thông điệp phát triển xanh và cách thức tổ chức sự kiện.

Trách nhiệm điều hành: Đưa Festival thành thương hiệu dài hạn

Tại cuộc họp thành viên UBND tỉnh ngày 20/10, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh mục tiêu của Festival là quảng bá bản sắc văn hóa, tiềm năng du lịch, cảnh quan sinh thái sông nước, biển đảo; thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư và từng bước hình thành sản phẩm văn hóa, thể thao, du lịch đặc trưng, có thương hiệu của tỉnh.

Festival "Dòng xanh An Giang" sẽ được tổ chức luân phiên hằng năm tại Rạch Giá, Hà Tiên, Long Xuyên, Châu Đốc và Phú Quốc.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao hoàn chỉnh kế hoạch, cụ thể hóa nhiệm vụ và nghiên cứu chủ đề Festival bảo đảm thể hiện rõ giá trị văn hóa, lịch sử An Giang. Đồng thời, tỉnh sẽ thành lập 4 tiểu ban gồm: Tuyên truyền; Nội dung; Cơ sở vật chất – Kinh phí; Tổ chức hoạt động, nhằm bảo đảm công tác chuẩn bị và tổ chức sự kiện.

Những chỉ đạo này đặt ra yêu cầu rõ ràng về công tác điều hành: từng nhiệm vụ phải có đầu mối chịu trách nhiệm, tiến độ cụ thể và cơ chế phối hợp hiệu quả. Việc tổ chức một sự kiện quy mô cấp tỉnh không chỉ đòi hỏi sự chuẩn bị về sân khấu, cơ sở vật chất hay chương trình biểu diễn, mà còn cần bảo đảm an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường, chất lượng dịch vụ và hiệu quả sử dụng ngân sách.

Ở góc độ quản lý nhà nước, tính hiệu quả phải được đặt ngang với tính hấp dẫn. Các hoạt động xúc tiến đầu tư cần gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp; hoạt động quảng bá OCOP, làng nghề và đặc sản phải hướng đến kết nối tiêu thụ; các chương trình du lịch cần tạo điều kiện để người dân địa phương trực tiếp tham gia và hưởng lợi. Khi cộng đồng trở thành chủ thể của quá trình phát triển, bản sắc văn hóa mới có thể được gìn giữ và phát huy một cách bền vững.

Về lâu dài, Festival “Dòng xanh An Giang” cần được xây dựng thành thương hiệu có nội dung riêng, dấu ấn riêng và khả năng tạo ra giá trị kinh tế – xã hội qua từng năm. Việc tổ chức luân phiên tại Rạch Giá, Hà Tiên, Long Xuyên, Châu Đốc và Phú Quốc sẽ chỉ phát huy hiệu quả khi có sự liên kết về sản phẩm, truyền thông, dịch vụ và trải nghiệm, đồng thời tránh trùng lặp, dàn trải nguồn lực.

Dòng sông không chỉ là cảnh quan, mà còn là không gian sinh tồn, ký ức văn hóa và nguồn lực phát triển của cộng đồng. Vì vậy, khơi dậy giá trị “dòng xanh” cũng đồng nghĩa với trách nhiệm gìn giữ hệ sinh thái, bảo tồn bản sắc và khai thác tài nguyên trong giới hạn bền vững.

Festival lần thứ I sẽ là phép thử đối với khả năng kết nối văn hóa với kinh tế, du lịch với môi trường và quảng bá hình ảnh với hiệu quả phát triển thực chất. Nếu được chuẩn bị nghiêm túc, tổ chức tiết kiệm, chuyên nghiệp và lấy người dân làm trung tâm, sự kiện có thể trở thành một động lực mới để An Giang phát huy lợi thế sông nước, nâng cao năng lực cạnh tranh và tiến gần hơn tới mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững.