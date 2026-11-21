Phối cảnh sân khấu lễ khai mạc Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026.

Lễ khai mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 22/11 tại Quảng trường Trần Quang Khải, được truyền hình trực tiếp trên sóng ATV và các đài phát thanh, truyền hình địa phương. Chương trình có màn trình diễn 800 drone kết hợp laser mapping và bắn pháo hoa.

Trong chuỗi hoạt động, sáng 22/11 diễn ra giải chạy bộ trên đường Tôn Đức Thắng. Ngày 23/11 có chương trình diễu hành trang phục truyền thống với chủ đề “Sắc màu truyền thống – Tự hào phụ nữ An Giang”, quy tụ gần 1.000 đại biểu, tôn vinh bản sắc văn hóa của 4 dân tộc Kinh, Chăm, Hoa, Khmer. Tối cùng ngày, công diễn vở cải lương “Tiếng trống Mê Linh” tại Quảng trường Trần Quang Khải.

Các bạn trẻ tập luyện cho chương trình diễu hành trang phục truyền thống.

Ngày 24/11, giải bơi biển và các trò chơi dân gian diễn ra tại khu vực đảo Phú Gia, khu đô thị Phú Cường. Lễ bế mạc Festival tổ chức lúc 20 giờ cùng ngày tại Quảng trường Trần Quang Khải.

Hội chợ triển lãm nông nghiệp - du lịch kết hợp không gian ẩm thực, mua sắm diễn ra từ ngày 22 đến 29/11 trên đường Trần Quang Khải, dự kiến có 250 - 300 gian hàng.

Không gian Hội chợ triển lãm nông nghiệp - du lịch kết hợp không gian ẩm thực, mua sắm trong khuôn khổ Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 22/11 đến ngày 29/11 trên đường Trần Quang Khải, phường Rạch Giá.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sẵn sàng tham gia Hội chợ triển lãm nông nghiệp - du lịch kết hợp không gian ẩm thực, mua sắm trong khuôn khổ Festival “Dòng xanh An Giang”.

Cùng dịp này, Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ ngày 23 đến 27/11 tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh An Giang, với các hoạt động trưng bày, giới thiệu di sản, giao lưu nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa.

Festival do UBND tỉnh An Giang tổ chức, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Theo định hướng của tỉnh, sự kiện nhằm quảng bá bản sắc văn hóa, tiềm năng du lịch, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và từng bước xây dựng sản phẩm văn hóa, thể thao, du lịch đặc trưng của An Giang.