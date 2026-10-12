Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026: Hẹn nhau giữa sắc vàng đại ngàn

Mùa thu 2026, 38 năm sau ngày thi sĩ Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ đi xa, tôi mới có dịp gặp gỡ với ThS Lưu Tuấn Anh - con trai của nữ sĩ Xuân Quỳnh với người chồng đầu, nghệ sĩ violin Lưu Tuấn. Anh vừa cầm trên tay cuốn sách “Những ô cửa gió lộng”, được tái bản với một số cập nhật nhỏ sau khi tác phẩm được trao Giải B, Giải thưởng Sách quốc gia năm 2025.