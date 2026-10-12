Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026: Hẹn nhau giữa sắc vàng đại ngàn
Tiếng cồng chiêng ngân vang hòa cùng sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ, Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 là dịp để du khách khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa bản địa đặc sắc và cảm nhận sức hấp dẫn riêng của đất và người Gia Lai.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/festival-cong-chieng-tuan-le-hoa-da-quy-nui-lua-chu-dang-ya-nam-2026-hen-nhau-giua-sac-vang-dai-ngan-post601841.html