Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026: Không chỉ dừng lại là những ngày hội

Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026 đã khép lại với những âm vang sâu lắng, những sắc màu văn hóa đặc sắc và tình cảm gắn kết của cộng đồng các dân tộc.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai mong muốn thế hệ sau tiếp nối, gìn giữ những di sản thế hệ trước để lại.

Sau gần 10 ngày diễn ra festival, 10 tỉnh, thành phố cùng các đoàn nghệ nhân, già làng và đồng bào các dân tộc đã mang đến những thanh âm cồng chiêng nguyên bản, những nghi lễ, điệu múa và sắc màu văn hóa độc đáo. Sự hội tụ ấy không chỉ làm nên một ngày hội giàu bản sắc mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm chung trong gìn giữ di sản văn hóa dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Trưởng ban tổ chức Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026 cho hay, festival năm nay càng thêm ý nghĩa với sự kiện vinh danh bộ chiêng Kơ Đơ là Bảo vật quốc gia - niềm tự hào và cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ những giá trị văn hóa quý báu cho các thế hệ mai sau.

"Chúng tôi tin rằng, thành công lớn nhất của festival không chỉ ở những ngày hội rực rỡ, mà ở sức sống của di sản sau khi lễ hội khép lại.

Ban tổ chức mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các địa phương, các tổ chức, nhà khoa học, nghệ sĩ, doanh nghiệp, các cơ quan truyền thông và bạn bè quốc tế cùng chung tay bảo tồn những bộ chiêng cổ, bài chiêng nguyên bản, tri thức văn hóa truyền thống; hỗ trợ nghệ nhân trao truyền cho thế hệ trẻ và phát huy di sản gắn với đời sống cộng đồng.

Để tiếng cồng, tiếng chiêng không chỉ ngân vang trên sân khấu lễ hội, mà tiếp tục ngân vang trong từng buôn làng, trong đời sống và tâm hồn các thế hệ mai sau", bà Lịch chia sẻ.

Nói về việc bảo tồn và tiếp nối, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chia sẻ, từ bao đời nay, tiếng cồng, tiếng chiêng đã ngân vang trong đời sống buôn làng Tây Nguyên, từ những nghi lễ thiêng liêng đến các ngày hội cộng đồng. Cồng chiêng không chỉ là âm nhạc.

Đó là tiếng nói của tâm hồn, là ký ức của cộng đồng, là sợi dây kết nối con người với thiên nhiên, với tổ tiên và với nhau. Những giá trị đặc sắc ấy đã làm nên Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026 đã khép lại, nhưng ý nghĩa của nó sẽ còn mãi.

Một bộ chiêng được vinh danh là Bảo vật quốc gia không chỉ bởi giá trị của hiện vật, mà còn bởi những lớp trầm tích văn hóa, những tri thức và ký ức cộng đồng được kết tinh trong đó. Đây là niềm tự hào lớn lao, đồng thời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ những báu vật văn hóa của dân tộc.

Bởi danh hiệu là sự tôn vinh, nhưng gìn giữ được giá trị của di sản cho các thế hệ mai sau mới là trách nhiệm lớn lao nhất. Bảo tồn không chỉ là bảo vệ những bộ chiêng quý, mà còn là gìn giữ bài chiêng cổ, thang âm nguyên bản, nghi lễ, tri thức và không gian văn hóa của cộng đồng.

"Tỉnh sẽ quan tâm nghiên cứu, kiểm kê, số hóa các giá trị có nguy cơ mai một; hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy cho thế hệ trẻ; gìn giữ không gian văn hóa gắn với sinh kế và đời sống nhân dân.

Bởi thành công của công tác bảo tồn không chỉ được đo bằng những lễ hội lớn, mà bằng việc sau mỗi lễ hội, có thêm bao nhiêu bài chiêng cổ được lưu giữ, bao nhiêu nghệ nhân có người kế tục và bao nhiêu người trẻ tự hào tiếp nối văn hóa của cha ông", ông Tuấn cho hay.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026, diễn ra trong Năm Du lịch Quốc gia 2026 là dịp tôn vinh di sản, tri ân các thế hệ nghệ nhân và cộng đồng đã bền bỉ gìn giữ những giá trị văn hóa quý báu.

Đây cũng là cơ hội giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế một Gia Lai mới - nơi đại ngàn kết nối với biển xanh, nơi những giá trị văn hóa truyền thống hòa cùng khát vọng phát triển và hội nhập.

Gia Lai mong muốn văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững, để du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng tạo thêm sinh kế, nâng cao đời sống người dân. Phát triển du lịch không phải để biến văn hóa thành những sản phẩm trình diễn đơn thuần, mà để văn hóa được trân trọng hơn và chính cộng đồng gìn giữ di sản được hưởng lợi từ những giá trị ấy.