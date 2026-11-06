Festival cồng chiêng Gia Lai 2026: Gần 1.500 nghệ nhân tham gia lễ hội đường phố

Chiều 6/11, tại Quảng trường Đại Đoàn kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), gần 1.500 nghệ nhân đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia lễ hội đường phố. Sự kiện đã trở thành một điểm đến văn hóa hấp dẫn người dân và du khách.

Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức trong khuôn khổ Festival- Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya năm 2026.

Đoàn diễu hành chia làm 2 đoàn, xuất phát từ đường Hai Bà Trưng, Hoàng Hoa Thám và điểm cuối là Quảng trường Đại đoàn kết.

1.445 nghệ nhân đến từ 10 tỉnh, thành phố đã tạo nên những sắc màu văn hóa cho lễ hội,

Các đoàn mặc trang phục truyền thống, diễu hành, trình diễn nhạc cụ... khiến người dân và du khách rất thích thú.

Màn trình diễn từ các đoàn nghệ nhân thu hút du khách tập trung về Quảng trường Đại đoàn kết.

Theo ban tổ chức, sau khi diễu hành Lễ hội đường phố các đoàn giao lưu văn hóa truyền thống các dân tộc của các đoàn nghệ nhân tham gia (đan lát, tạc tượng…) diễn ra trong thời gian từ ngày 6-8/11 tại khu vực gian sinh hoạt chung của các Đoàn.