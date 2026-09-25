Festival Biển Khánh Hòa 2027 sẽ diễn ra xuyên suốt bốn mùa

Sáng 25-9, đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự kiến tổ chức Festival Biển Khánh Hòa năm 2027.

Quang cảnh cuộc họp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Festival Biển Khánh Hòa 2026 (từ ngày 17 đến 19-7) đã thu hút 787.500 lượt khách, trong đó có khoảng 50.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 1.300 tỷ đồng. Công suất phòng toàn tỉnh đạt trên 85%, riêng khách sạn, khu nghỉ dưỡng 4 - 5 sao đạt trên 90%. Tuy vậy, cách tổ chức tập trung trong vài ngày chưa phát huy hết giá trị thương hiệu festival, hiệu quả quảng bá chủ yếu dồn vào thời điểm diễn ra lễ hội. Bên cạnh đó, sau khi mở rộng địa giới hành chính từ ngày 1-7-2025, tỉnh có thêm nhiều tài nguyên văn hóa, du lịch cần được khai thác đồng bộ.

Bà Thái Thị Lệ Hằng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo về ý tưởng tổ chức Festival Biển Khánh Hòa 2027.

Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất đổi mới Festival Biển Khánh Hòa 2027 theo mô hình bốn mùa với chủ đề chung dự kiến là "Bốn mùa kết nối - Trọn một niềm tin". Mỗi mùa có chủ đề và điểm nhấn riêng nhưng dùng chung bộ nhận diện và chiến lược truyền thông, gồm: Mùa xuân (tháng 1 - 3) với chủ đề "Xuân đón lộc biển"; mùa hè (tháng 4 - 6) với chủ đề "Biển gọi hè vui"; mùa thu (tháng 7 - 9) với chủ đề "Thu vàng trái ngọt"; mùa đông (tháng 10 - 12) với chủ đề "Đông ấm tương lai". Mô hình này được kỳ vọng góp phần xây dựng Khánh Hòa thành điểm đến bốn mùa, kéo dài thời gian lưu trú của du khách và nâng cao giá trị kinh tế của ngành du lịch.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Long Biên đồng ý chủ trương tổ chức Festival Biển Khánh Hòa 2027 xuyên suốt cả năm. Đồng chí yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm xây dựng danh mục đầy đủ các hoạt động theo từng mùa, trong đó cần nghiên cứu tổ chức sự kiện mang tầm quốc tế tại khu vực phía nam tỉnh (có thể phát triển từ Lễ hội nho - vang của tỉnh Ninh Thuận cũ). Mỗi quý chọn một lễ hội hoặc hoạt động điểm nhấn, bảo đảm thống nhất với chủ đề chung của Festival Biển 2027.