Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026: Đưa tinh hoa sản phẩm thủ công vươn xa

Những cuộc gặp gỡ, trao đổi và giao dịch tại các gian hàng trong Festival cho thấy sức hấp dẫn của sản phẩm thủ công truyền thống. Không chỉ quảng bá sản phẩm, Festival còn mở ra cơ hội kết nối nghệ nhân, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, tạo động lực để làng nghề trong nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng đổi mới, mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Sự quan tâm, tìm hiểu của du khách tại Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026 cho thấy sức hấp dẫn của sản phẩm thủ công truyền thống. Ảnh: Thái Hùng

Cơ hội giao lưu nghề thủ công

Những ngày giữa tháng 11-2026, không gian Hoàng thành Thăng Long tại Thủ đô Hà Nội trở nên sôi động với các hoạt động trưng bày, giới thiệu và trình diễn sản phẩm thủ công tại Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026. Các sản phẩm mây tre đan, gốm sứ, lụa, trầm hương, đồ bạc, mỹ nghệ... thu hút khách tham quan, đồng thời tạo cơ hội để người làm nghề tìm kiếm đối tác, tiếp cận thị trường mới.

Mang đến Festival các sản phẩm mây tre đan do gia đình sản xuất, bà Hoàng Thị Hường (thôn Yên Bình, xã Vũ Hương, tỉnh Ninh Bình) phấn khởi khi một số mặt hàng đã được khách hàng lựa chọn. Bà mong muốn sự kiện này giúp gia đình quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, đặc biệt là khách hàng nước ngoài, hướng tới mở rộng thị trường và tạo đầu ra ổn định.

Cũng kỳ vọng mở rộng thị trường, bà Thái Thị Anh (thôn Phúc Trung, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) giới thiệu các sản phẩm từ trầm hương như nụ trầm, hương trầm, vòng trầm và tinh dầu trầm. Gia đình bà Thái Thị Anh hiện có 10ha trồng cây dó trầm. Sau khoảng 15 năm, cây có thể được khai thác; trong vườn còn nhiều cây từ 30 đến 40 năm tuổi, tạo nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Với bà Thái Thị Anh, Festival còn là cơ hội để khách quốc tế hiểu hơn về giá trị nguyên liệu và sự công phu của nghề làm trầm hương Việt Nam. Theo bà, mùi hương đặc trưng của trầm Việt đã thu hút nhiều khách quốc tế. “Có những khách nước ngoài đã đến mua hàng, sau đó quay lại. Tôi cũng đã giữ được liên hệ với một số khách để tiếp tục giới thiệu sản phẩm”, bà Thái Thị Anh chia sẻ.

Du khách thích thú với các sản phẩm làng nghề dệt may truyền thống của Ấn Độ tại Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026. Ảnh: Thái Hùng

Sự đa dạng của Festival còn thể hiện qua những sản phẩm đến từ nhiều nền văn hóa trên thế giới. Đơn cử, một hợp tác xã thủ công mỹ nghệ của Iran giới thiệu các sản phẩm đồ bạc, đồ đồng và vật phẩm trang trí bằng đá ngọc lam.

Với 32 năm hoạt động, đơn vị này tập trung dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật. Tham gia sự kiện, hợp tác xã mong muốn quảng bá sản phẩm, gặp gỡ nghệ nhân các nước và tìm cơ hội đưa hàng vào thị trường Việt Nam.

Trong khi đó, bà Ircsha Chinthani, nhà thiết kế mẫu vải batik đến từ Sri Lanka mang tới những sản phẩm dệt nhuộm thủ công độc bản. Theo bà, mỗi mẫu chỉ được thực hiện một lần. Bắt đầu theo nghề cách đây ba năm rưỡi, bà đã giành 3 giải thưởng cấp quốc gia và một giải thưởng quốc tế tại Hội chợ Surajkund Mela ở Ấn Độ năm 2026. Đến Hà Nội, bà mong muốn gặp gỡ những người cùng nghề, trao đổi kinh nghiệm và giới thiệu nghệ thuật batik tới công chúng Việt Nam.

Những câu chuyện tại các gian hàng cho thấy Festival không chỉ là nơi mua bán mà còn tạo cơ hội để nghệ nhân, người sản xuất giao lưu, tìm hiểu kỹ thuật, thị hiếu và phương thức phát triển nghề của các quốc gia.

Tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu

Điểm nổi bật của Festival là quy mô kết nối quốc tế, với khoảng 200 đại biểu đến từ 57 quốc gia, vùng lãnh thổ. Không gian trưng bày rộng khoảng 10.000m² giới thiệu sản phẩm thủ công trong nước và quốc tế, đồng thời dành diện tích cho thiết kế sáng tạo, chuyển đổi số, sản xuất xanh, Net Zero, hoa cây cảnh, văn hóa ẩm thực và thương mại.

Festival còn tổ chức hội thi sản phẩm thủ công châu Á - Thái Bình Dương, kết nối thiết kế sáng tạo, giao lưu văn hóa, trình diễn thời trang thủ công và các tour tham quan làng nghề của Hà Nội như Vạn Phúc, Chuyên Mỹ, Bát Tràng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường cho biết, thành phố hiện có 337 làng nghề, làng nghề truyền thống và 47 nghề truyền thống quốc gia.

Đặc biệt, 4 làng nghề đã được Hội đồng Thủ công thế giới vinh danh trong Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới, gồm: Gốm sứ Bát Tràng, dệt lụa Vạn Phúc, điêu khắc sơn mài Sơn Đồng và khảm trai sơn mài Chuyên Mỹ. Việt Nam hiện đứng thứ hai thế giới về số lượng thành viên tham gia mạng lưới này.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường, mỗi sản phẩm thủ công không đơn thuần là một món hàng mà còn kết tinh tâm hồn, trí tuệ, thẩm mỹ và bàn tay tài hoa của nhiều thế hệ nghệ nhân. Vì vậy, bảo tồn làng nghề phải gắn với gìn giữ tri thức, kỹ năng nghề, không gian văn hóa và tạo điều kiện để các thế hệ tiếp nối nghề.

Trong bối cảnh thị trường và công nghệ thay đổi, làng nghề phải đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng, bảo vệ môi trường, mở rộng thị trường nhưng không đánh mất bản sắc. Những không gian về thiết kế sáng tạo, chuyển đổi số và sản xuất xanh tại Festival được kỳ vọng giúp cơ sở sản xuất tiếp cận phương thức phát triển mới.

Với người sản xuất, mong muốn lớn nhất là những cuộc gặp gỡ tại Festival có thể chuyển hóa thành đơn hàng, hợp đồng và quan hệ hợp tác lâu dài với các đối tác trong và ngoài nước.

Hà Nội kỳ vọng sự kiện trở thành cầu nối giúp sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam nâng cao giá trị, mở rộng thị trường, gắn kết với du lịch văn hóa và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu; từ đó hình thành những chương trình hợp tác cụ thể về truyền nghề, đào tạo, thiết kế, ứng dụng công nghệ và phát triển thị trường, để tinh hoa nghề truyền thống tiếp tục được gìn giữ, phát huy trong đời sống đương đại.

Bài viết có sự phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội