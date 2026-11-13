Tối ngày 13/11 tại Khu di tích lịch sử đặc biệt Hoàng thành Thăng sẽ diễn ra Lễ Khai mạc Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Toàn cầu lần thứ nhất năm 2026. Sự kiện dự kiến có khoảng 200 đại biểu quốc tế đến từ 40-50 quốc gia, vùng lãnh thổ, cùng đông đảo chuyên gia, nhà thiết kế, tổ chức quốc tế và hiệp hội làng nghề trong nước. Điểm nhấn là lễ khai mạc, các hoạt động trình diễn nghề, giao lưu nghệ nhân, kết nối thương mại và quảng bá tinh hoa thủ công mỹ nghệ Việt Nam.

Với quy mô không gian trưng bày khoảng 10.000m², Festival tổ chức nhiều phân khu chuyên đề: Trưng bày, tạo tác sản phẩm làng nghề truyền thống và quốc tế; thiết kế, sáng tạo; chuyển đổi số; Net-Zero gắn với phát triển xanh, bền vững; triển lãm hoa, cây cảnh, văn hóa ẩm thực và thương mại. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cho biết, Hà Nội hiện có 337 làng nghề, làng nghề truyền thống và nghề truyền thống được UBND thành phố công nhận. Năm 2025, doanh thu từ các làng nghề đạt hơn 25.000 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho gần 250.000 lao động nông thôn, với thu nhập bình quân từ 7-8 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, thành phố hiện có 415 nghệ nhân, gồm 19 Nghệ nhân nhân dân, 72 Nghệ nhân ưu tú và 324 Nghệ nhân Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa phát biểu tại buổi làm việc với đoàn đại biểu Hội đồng Thủ công thế giới (WCC). Ảnh: HNM

Hiện, Hà Nội đã hỗ trợ 84 làng nghề xây dựng thương hiệu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận; hơn 200 sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ. Đáng chú ý, trong tổng số 3.531 sản phẩm OCOP được thành phố đánh giá, phân hạng, có 1.006 sản phẩm đến từ các làng nghề.

Sau khi 4 làng nghề được công nhận là thành viên Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới, hoạt động sản xuất cũng từng bước chuyển từ gia công truyền thống sang phát triển kinh tế sáng tạo, chuẩn hóa sản phẩm và tăng cường hội nhập quốc tế. Giai đoạn 2026-2030, Hà Nội định hướng phát triển kinh tế làng nghề theo hướng đa giá trị, gắn với chuỗi liên kết, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo và du lịch di sản.

Thành phố tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ; quy hoạch không gian và hạ tầng xanh; bảo tồn di sản nghề, phát triển đội ngũ kế nghiệp; thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và mở rộng hợp tác quốc tế. Chính vì vậy, Festival bảo tồn và phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026 là dịp quảng bá tinh hoa nghề truyền thống, mở ra không gian giao lưu văn hóa, nghệ thuật, kết nối nghệ nhân Việt Nam với bạn bè quốc tế, góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến.