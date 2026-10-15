Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026

Trong đêm diễn vở opera “Tosca” của Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam tại Nhà hát Hồ Gươm vừa qua, nhân vật Baron Scarpia của Nguyễn Khắc Hòa để lại ấn tượng với diễn xuất và chất giọng baritone xuất sắc. Ít ai biết, thành công đó là nỗ lực lớn của nam nghệ sĩ 33 tuổi qua những năm tháng miệt mài học tập và lao động nghệ thuật.